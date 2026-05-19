Блогеры Чекалины продали недостроенный особняк почти за миллиард рублей
Высокая цена отражает престижность локации и масштаб проекта, хотя объект остается недостроенным
19 мая 2026, 15:30, ИА Амител
Блогеры Валерия и Артем Чекалины продали строящийся особняк в престижном поселке "Агаларов Эстейт" почти за один миллиард рублей, сообщает Telegram-канал Shot.
«Сделка была заключена после того, как Валерия урегулировала задолженность перед Федеральной налоговой службой, выплатив 175 миллионов рублей. Новым владельцем недвижимости стал московский адвокат Владимир Х., который ранее владел лишь квартирой в северной части города стоимостью 20 миллионов рублей», — сообщает канал.
Особняк площадью 2200 квадратных метров расположен на участке 56 соток. В нем предусмотрены бассейн, кинотеатр, кальянная, массажный кабинет, две кухни и внушительная гостиная площадью 300 квадратных метров, а также отдельная квартира для обслуживающего персонала. Изначально объект оценивался в 810 миллионов рублей, но перед продажей его стоимость возросла на 60 миллионов.
Юристы, опрошенные Shot, высказывают предположение, что сделка могла носить фиктивный характер и быть направлена на защиту имущества от возможного банкротства.
Ранее сообщалось, что блогер Лерчек прошла четвертый курс лечения от рака желудка.
15:37:30 19-05-2026
устала читать.. мильоны/миллиарды.. это в другой реальности
16:08:06 19-05-2026
«Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными»
16:32:02 19-05-2026
Лерчек ещё на конкурс танго на днях записалась.
Как прекрасен этот мир лохов.
19:31:34 19-05-2026
Кто все те больные люди что отдают свои деньги таким инфоцыганам?