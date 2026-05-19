Высокая цена отражает престижность локации и масштаб проекта, хотя объект остается недостроенным

19 мая 2026, 15:30, ИА Амител

Особняк Чекалиных / Фото: Telegram-канал Shot

Блогеры Валерия и Артем Чекалины продали строящийся особняк в престижном поселке "Агаларов Эстейт" почти за один миллиард рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

«Сделка была заключена после того, как Валерия урегулировала задолженность перед Федеральной налоговой службой, выплатив 175 миллионов рублей. Новым владельцем недвижимости стал московский адвокат Владимир Х., который ранее владел лишь квартирой в северной части города стоимостью 20 миллионов рублей», — сообщает канал.

Особняк площадью 2200 квадратных метров расположен на участке 56 соток. В нем предусмотрены бассейн, кинотеатр, кальянная, массажный кабинет, две кухни и внушительная гостиная площадью 300 квадратных метров, а также отдельная квартира для обслуживающего персонала. Изначально объект оценивался в 810 миллионов рублей, но перед продажей его стоимость возросла на 60 миллионов.

Юристы, опрошенные Shot, высказывают предположение, что сделка могла носить фиктивный характер и быть направлена на защиту имущества от возможного банкротства.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек прошла четвертый курс лечения от рака желудка.