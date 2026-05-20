Нарколог перечислила признаки алкогольной зависимости

Специалист советует обратиться к врачу, если появилось три и более тревожных симптома

20 мая 2026, 07:47, ИА Амител

Похмелье / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Если человек замечает, что его настроение улучшается при одной мысли о предстоящей выпивке, а желание употреблять алкоголь возникает без повода и в одиночку, это может свидетельствовать о развитии зависимости. Об этом РИА Новости рассказала тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова.

По словам специалиста, некоторые признаки зависимости вполне доступны для самоанализа. Среди них:

частота употребления — человек стал пить чаще (например, раз в неделю вместо раза в месяц);

появление новых поводов для выпивки;

улучшение настроения при мысли о предстоящем застолье;

желание "догоняться" — употреблять алкоголь во время и после мероприятия независимо от компании и тостов;

выпивка в одиночку и без всякого повода;

изменение поведения в нетрезвом состоянии и провалы в памяти после алкоголя;

изменение эмоциональной реакции — если раньше "от этого хорошо", то теперь "без этого плохо";

появление мелких травм, потеря вещей и документов, дезориентация во времени и пространстве после употребления.

«Все это может указывать на развитие зависимости», — подчеркнула врач.

Нарколог рекомендовала при появлении трех и более признаков обратиться к специалисту.