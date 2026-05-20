Нарколог перечислила признаки алкогольной зависимости
Специалист советует обратиться к врачу, если появилось три и более тревожных симптома
20 мая 2026, 07:47, ИА Амител
Если человек замечает, что его настроение улучшается при одной мысли о предстоящей выпивке, а желание употреблять алкоголь возникает без повода и в одиночку, это может свидетельствовать о развитии зависимости. Об этом РИА Новости рассказала тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова.
По словам специалиста, некоторые признаки зависимости вполне доступны для самоанализа. Среди них:
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частота употребления — человек стал пить чаще (например, раз в неделю вместо раза в месяц);
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появление новых поводов для выпивки;
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улучшение настроения при мысли о предстоящем застолье;
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желание "догоняться" — употреблять алкоголь во время и после мероприятия независимо от компании и тостов;
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выпивка в одиночку и без всякого повода;
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изменение поведения в нетрезвом состоянии и провалы в памяти после алкоголя;
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изменение эмоциональной реакции — если раньше "от этого хорошо", то теперь "без этого плохо";
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появление мелких травм, потеря вещей и документов, дезориентация во времени и пространстве после употребления.
«Все это может указывать на развитие зависимости», — подчеркнула врач.
Нарколог рекомендовала при появлении трех и более признаков обратиться к специалисту.
08:16:06 20-05-2026
Так это все кто сейчас начнут говорить: о культуре пития! о том что это даже немножечко полезно! и буду писать злобные комментарии, если я скажу что спиртосодержащие жидкости вредны в любом количестве!..
Ну, алкашня!?
Понеслась!
Пишите свои пропитые мысли!?
Кто первый?!...
08:43:51 20-05-2026
Гость (08:16:06 20-05-2026) Так это все кто сейчас начнут говорить: о культуре пития! о ... Значит, различные государства целенаправленно тысячелетиями истребляют собственные народы. Судя по вами написанному, воинствующий трезвенник. Зачем столько эмоций.))
09:16:17 20-05-2026
ВВП (08:43:51 20-05-2026) Значит, различные государства целенаправленно тысячелетиями ... а вот рюмочкой коньячка если б закинулся - был бы добрее.
09:24:57 20-05-2026
Musik (09:16:17 20-05-2026) а вот рюмочкой коньячка если б закинулся - был бы добрее....
У первого комментатора от картинки, что под заголовком, уже delirium tremens началась. Вот и плющит его.
09:29:20 20-05-2026
Гость (09:24:57 20-05-2026) У первого комментатора от картинки, что под заголовком, ... я так думаю - у каждого организма определена жизненная доза которую он может выпить.
ну а если выбрал лимит всё, алга, и начинается истерика. типа как с импотентами.
09:48:26 20-05-2026
Гость (09:24:57 20-05-2026) У первого комментатора от картинки, что под заголовком, ... я думаю, он кодированнй
09:16:43 20-05-2026
ВВП (08:43:51 20-05-2026) Значит, различные государства целенаправленно тысячелетиями ... Ну сами себя и истребляют эти самые государства. Не планетяне же )
09:29:33 20-05-2026
Гость (09:16:43 20-05-2026) Ну сами себя и истребляют эти самые государства. Не планетян... Были государства, где употребление алкоголя было запрещено религией. Многие из них исчезли. Российская империя запретила алкоголь в 1 мировую, войну проиграла. СССР в Великую Отечественную алкоголь не запрещал (100 грамм фронтовых), войну выиграла. Горбачёв запретил алкоголь, страны нет.
09:36:48 20-05-2026
ВВП (09:29:33 20-05-2026) Были государства, где употребление алкоголя было запрещено р... Опаньки ... а наш то не пьет .
судя по тенденции мы скоро того ?
09:46:00 20-05-2026
Гость (09:36:48 20-05-2026) Опаньки ... а наш то не пьет . судя по тенденции мы скор... Главное народу не запрещать, а то у чиновников появилась такая тенденция, им главное инициативу проявить, графики нарисовать, презентации.
09:48:37 20-05-2026
Гость (09:36:48 20-05-2026) Опаньки ... а наш то не пьет . судя по тенденции мы скор... Хоть бы загуглили, как он с Медведевым пивас пил. Даже видосы есть.
12:12:05 20-05-2026
ВВП (08:43:51 20-05-2026) Значит, различные государства целенаправленно тысячелетиями ... Скорее всего кодированный. Такие обычно крайне нетерпимо относятся к алкоголю. И чем сильнее негатив по этому поводу, тем ближе срыв
08:57:02 20-05-2026
Гость (08:16:06 20-05-2026) Так это все кто сейчас начнут говорить: о культуре пития! о ...
Так тебя на праздник и не зовут. Зачем свою правду другим навязывать. Катайся на своей качельки. Или свербит что нильзя поди.
09:19:41 20-05-2026
Гость (08:16:06 20-05-2026) Так это все кто сейчас начнут говорить: о культуре пития! о ... А дело не в том, что вы скажете. А то, что ваша риторика пропитана агрессией, что само по себе показатель.
09:45:50 20-05-2026
Гость (08:16:06 20-05-2026) Так это все кто сейчас начнут говорить: о культуре пития! о ... Всего. Хорошего! 😆
09:19:36 20-05-2026
О это про большинство и причем каждую пятницу, только где таких врачей взять....институты, которые этим занимались: вытрезвители, ЛТП, санатории, и прочеие привилегии - уничтожены, к врачам даже терапевтам не попасть, а если попадешь, то они теперь пишут Услуга оказана, услуга!!!!
09:34:46 20-05-2026
полтораха пива вечером никак не вредит здоровью.
Жалко что пива нет нормального, а импорт 200 р за 0.5л
пьют и в Чехии и в Германии и в америке и каждый день и кто сколько хочет. И никто там не сокрушается по этому поводу.
Всем добра и хорошего пива с вяленой рыбкой!
09:42:33 20-05-2026
Гость (09:34:46 20-05-2026) полтораха пива вечером никак не вредит здоровью. Жалко ч... Ты привёл в пример страны НАТО, которые всячески вредят нашей Родине. Ты восхваляешь их враждебную политику, значит поддерживаешь санкции против нашей страны, а это преступление. Нужно дать правовую оценку твоему поклонничеству всему западному.
Сегодня ты пивка поддал
А завтра Родину продал.
Россию погубят алкоголизм и мракобесие.
09:38:04 20-05-2026
Нужно просто запретить производство, продажу и потребление алкоголя.
Кого с этого будет корёжить - в зиндан.
Останутся только трезвые.
09:43:37 20-05-2026
Гость (09:38:04 20-05-2026) Нужно просто запретить производство, продажу и потребление а...
А выпавшие из бюджета поступления акцизов компенсировать с особо одаренных, таких как вы. А эта сумма за 2024 год составила 517 млрд. рублей. Согласны?
09:48:59 20-05-2026
Гость (09:43:37 20-05-2026) А выпавшие из бюджета поступления акцизов компенсировать... А ты считай не только акцизы, а общий вред экономике. Пьяное быдло лезет в поликлиники бесплатно полечиться от всего что вызвано алкоголизмом, пьянь творит дичь на рабочем месте, алкашня давит людей машинами и режет при застольях. Итоговый ущерб от алкоголизации общества к примеру 2 триллиона рублей, а акцизы полтриллиона. Значит устранив синеботов государство съэкономит полтора триллиона рублей. Приемлемо.
13:09:40 20-05-2026
Гость (09:48:59 20-05-2026) А ты считай не только акцизы, а общий вред экономике. Пьяное... Дело в злобе людской и отсутствии эмпатии, разлитых в обществе, а не в алкоголе . Мы-на 29 месте по потреблению.
09:49:37 20-05-2026
перепись идиотов - прелестно.
как в старые времена))
09:52:30 20-05-2026
Гость (09:49:37 20-05-2026) перепись идиотов - прелестно.как в старые времена))...
Да их тут... Один. Самый верхний. )
10:19:02 20-05-2026
Гость (09:52:30 20-05-2026) Да их тут... Один. Самый верхний. )... нет, он не идиот.
просто он свою бочку уже выпил.
или нарик.
или чем другим развлекается-возможны ещё разные чудеса.
но как говорил, Воланд в,, Мастер и Маргарита"-что то здесь странно,если..
13:41:10 20-05-2026
какие все злые в коментах. не алкаш, но 2-3 раза в недельку баночку пива после работы в баньке, это не алкоголизм.
11:36:16 21-05-2026
Три раза в неделю баню топите?