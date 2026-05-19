В Бийске парень с хорошим слухом за одно утро совершил три преступления
В одной из квартир он похитил гитару
19 мая 2026, 10:28, ИА Амител
Парень в подъезде / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
В Бийске 20-летний житель за одно утро ограбил две квартиры и украл деньги в магазине, сообщает алтайское МВД.
Квартиры располагались в одном доме. В первом случае парень похитил смартфон и гитару общей стоимостью 11 тыс. рублей. А во втором случае также забрал телефон и деньги.
«На допросе задержанный рассказал, что ходил по этажам, прислушивался, есть ли кто-то дома, и выбирал помещения, где тихо», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, он зашел в один из магазинов и, воспользовавшись моментом, похитил 7 тыс. рублей.
Ранее в Бийске пенсионерка хитрым способом украла из магазина 106 пачек "вкусняшек" для кошек.
10:34:12 19-05-2026
20-летний --- будет судимый, не попадет под призыв
11:04:07 19-05-2026
и теперь за 11 тысяч украденных рублей поедет на зону лет на 5
и в чем смысл то был воровать? а не идти и зарабатывать деньги обычным трудом?
11:15:35 19-05-2026
Гость (11:04:07 19-05-2026) и теперь за 11 тысяч украденных рублей поедет на зону лет на... и в чем смысл --- выше смысл. Возможно
21:24:15 19-05-2026
А в нормальном регионе мог бы стать музыкантом :)))
00:58:47 20-05-2026
На зоне нужны стукачи с хорошим слухом!