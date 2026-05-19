НОВОСТИПроисшествия

В Бийске парень с хорошим слухом за одно утро совершил три преступления

В одной из квартир он похитил гитару

19 мая 2026, 10:28, ИА Амител

Парень в подъезде / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Парень в подъезде / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Бийске 20-летний житель за одно утро ограбил две квартиры и украл деньги в магазине, сообщает алтайское МВД.

Квартиры располагались в одном доме. В первом случае парень похитил смартфон и гитару общей стоимостью 11 тыс. рублей. А во втором случае также забрал телефон и деньги.

«На допросе задержанный рассказал, что ходил по этажам, прислушивался, есть ли кто-то дома, и выбирал помещения, где тихо», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, он зашел в один из магазинов и, воспользовавшись моментом, похитил 7 тыс. рублей.

Ранее в Бийске пенсионерка хитрым способом украла из магазина 106 пачек "вкусняшек" для кошек.

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске предпенсионер с "темным прошлым" украл ботиночки для собаки и шоколадки

Мужчина ходил по улице, пробовал открыть разные автомобили и похищал вещи
НОВОСТИПроисшествия
Бийск Криминал
       

Комментарии 5

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Гость

10:34:12 19-05-2026

20-летний --- будет судимый, не попадет под призыв

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Гость

11:04:07 19-05-2026

и теперь за 11 тысяч украденных рублей поедет на зону лет на 5
и в чем смысл то был воровать? а не идти и зарабатывать деньги обычным трудом?

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Гость

11:15:35 19-05-2026

Гость (11:04:07 19-05-2026) и теперь за 11 тысяч украденных рублей поедет на зону лет на... и в чем смысл --- выше смысл. Возможно

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Вежливый Человек

21:24:15 19-05-2026

А в нормальном регионе мог бы стать музыкантом :)))

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Александр

00:58:47 20-05-2026

На зоне нужны стукачи с хорошим слухом!

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