В Бийске парень с хорошим слухом за одно утро совершил три преступления

В одной из квартир он похитил гитару

19 мая 2026, 10:28, ИА Амител

Парень в подъезде / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Бийске 20-летний житель за одно утро ограбил две квартиры и украл деньги в магазине, сообщает алтайское МВД.

Квартиры располагались в одном доме. В первом случае парень похитил смартфон и гитару общей стоимостью 11 тыс. рублей. А во втором случае также забрал телефон и деньги.

«На допросе задержанный рассказал, что ходил по этажам, прислушивался, есть ли кто-то дома, и выбирал помещения, где тихо», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, он зашел в один из магазинов и, воспользовавшись моментом, похитил 7 тыс. рублей.

Ранее в Бийске пенсионерка хитрым способом украла из магазина 106 пачек "вкусняшек" для кошек.