Пора выйти из тени. Как карточки компаний в геосервисах помогают бизнесу
Эксперт коммуникационного агентства дает базовый разбор по продвижению через агрегаторы
19 мая 2026, 13:50, ИА Амител erid: 2W5zFJZpq6h
Когда региональный бизнес планирует маркетинговый бюджет, в списке приоритетов обычно фигурируют контекст, таргет, СЕО-оптимизация, иногда — наружная реклама и локальные блогеры. А вот карточка компании в "Яндекс Картах" или "2ГИС" все еще часто остается в категории "есть на картах, и уже хорошо". Эксперт коммуникационного агентства "Завод" рассказал, почему карточки реально работают, что без них теряет бизнес, и каких ошибок стоит избежать, чтобы не затеряться среди конкурентов.
Почему карточки работают?
Чтобы понять ценность карточки, нужно посмотреть на сценарий поведения современного клиента. Он почти никогда не выглядит так: "зашел в поисковик, набрал название компании, перешел на сайт и позвонил".
Реальный сценарий чаще такой:
- "Где поесть суши?" — открывает карты, смотрит рейтинг, фото, отзывы;
- "Шиномонтаж недалеко" — открывает навигатор и сразу строит маршрут;
- "Записаться к парикмахеру" — открывает карточку и кликает "позвонить" или "записаться".
Пользователь далеко не всегда ищет конкретную компанию — он ищет решение задачи в радиусе 1–5 км, подчеркивает специалист по интернет-продвижению Юлия Шмелькова. И выигрывает не тот, у кого лучше сайт, а тот, чья карточка показалась первой, выглядела убедительно и закрыла возражения за 15 секунд просмотра. Это и есть главная причина, почему карточки работают: они встречают клиента в момент готовности к покупке. Не "прогревают", не "формируют спрос", а конвертируют уже горячего пользователя в визит, звонок или заказ.
«Это, пожалуй, самая дорогая ошибка регионального маркетинга последних лет. По нашим наблюдениям, до 40% входящего трафика в офлайн-точки малого и среднего бизнеса приходит именно через навигационные сервисы. Например, это особенно эффективный канал для кафе, салонов красоты, автосервисов, медицинских центров, магазинов, фитнес-клубов и еще множества других направлений» — отмечает интернет-маркетолог Коммуникационного агентства "Завод".
Что теряет бизнес без оформленной карточки?
Список потерь короткий, но очень болезненный для бизнеса: бесплатный трафик, доверие потенциальных клиентов и репутационный контроль, поисковая выдача.
Геосервисы — это органический канал продвижения. Даже без рекламы карточка компании работает круглосуточно: помогает людям найти бизнес, узнать детали и принять решение. Поэтому каждый день, когда карточка не заполнена или оформлена плохо (без фото и описания, со старыми отзывами и неактуальным телефоном), компания теряет клиентов — а конкуренты получают их бесплатно.
Геосервисы ранжируют карточки по десяткам параметров: заполненность, активность, отзывы, фото, рейтинг, актуальность данных. Полупустая карточка не просто плохо выглядит — она проигрывает алгоритму, ее показывают ниже конкурентов даже при равном расстоянии до пользователя.
«Если вы не работаете со своей карточкой — с ней работают пользователи. Оставляют отзывы, включая негативные, добавляют не самые удачные фото, правят информацию (часто неверно). Карточка живет своей жизнью, и эта жизнь редко бывает выгодной для бизнеса», — делится эксперт.
Где обязательно должна быть карточка компании?
"Яндекс Карты", "Яндекс Бизнес" — одни из ключевых геосервисов в России. По данным "Яндекса", аудитория "Карт" превышает 50 млн пользователей в месяц. Карточка компании связана с поиском "Яндекса", навигатором и голосовым помощником "Алиса".
"2ГИС" — сервис с сильными позициями в городах-миллионниках и региональных центрах. Игнорировать "2ГИС" — значит отдавать часть органического трафика конкурентам.
Дополнительно стоит обратить внимание на отраслевые сервисы — Zoon ("Зун"), Yell ("Йель"), "Фламп", профильные агрегаторы (для медицины — "ПроДокторов", "СберЗдоровье", для красоты — Yclients ("Айклиентс")-связанные витрины, для общепита — Restoclub ("Рестоклаб")) и другие.
Когда и зачем нужно платное продвижение карточки?
После того как карточка компании оформлена, возникает следующий вопрос: стоит ли подключать платные инструменты — приоритетное размещение в "Яндекс Бизнесе", рекламу в "2ГИС" или продвинутые подписки.
Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите сначала протестировать агрегаторы, то сначала выжмите максимум из бесплатного функционала. Хорошо оформленная органическая карточка с активной работой над отзывами и фото дает результат, сопоставимый с платным размещением слабо заполненной карточки.
Платное продвижение имеет смысл подключать, когда:
- ваша ниша высококонкурентная (например, общепит, красота, медицина);
- органическая карточка уже доведена до идеала, но в выдаче все равно проигрывает соседям;
- есть понятная задача (например, продвинуть открытие новой точки).
Бюджет на продвижение в геосервисах для регионального бизнеса обычно варьируются от пяти до 30 тысяч рублей в месяц на одну точку — на порядок дешевле большинства других каналов с сопоставимой конверсией.
Главные ошибки регионального бизнеса:
- Устаревшая или слабо заполненная карточка. Если в карточке мало информации или данные давно не обновляли, пользовательская активность падает. На фоне более "упакованных" конкурентов такая компания выглядит менее убедительно.
- Игнорирование отзывов. Особенно опасно не отвечать на негативные комментарии. Для потенциальных клиентов это сигнал, что компания не вовлечена в диалог и не работает с обратной связью.
- Отсутствие фото или слабый визуальный контент. Фотографии помогают пользователю сформировать первое впечатление о компании. Поэтому лучше один раз провести качественную фотосессию, чем годами показывать клиентам случайные или устаревшие снимки.
- Непроработанное описание товаров и услуг. Описание влияет не только на восприятие, но и на выдачу. Алгоритмы "Яндекса" считывают контекст и помогают показывать карточку тем пользователям, которые ищут похожие товары или услуги.
- Дубли карточек. Иногда у одной компании в "Яндексе" или "2ГИС" появляются две-три карточки — например, после смены адреса или названия. Из-за этого алгоритмы путают данные, а рейтинг и отзывы распределяются между разными страницами.
- Неправильная категория. Если кофейню указали как "ресторан", она может не попасть в нужную выдачу. В итоге часть аудитории просто не увидит компанию там, где ожидает ее найти.
- Отсутствие ответственного за карточку. Карточка в геосервисе — это живой канал коммуникации. У компании должен быть сотрудник, который хотя бы раз в неделю проверяет данные, отвечает на отзывы, добавляет фото и следит за актуальностью информации.
Карточка в навигационном сервисе — недооцененный маркетинговый инструмент регионального бизнеса. Она работает каждый день и приводит клиентов в тот момент, когда они уже готовы выбрать компанию, построить маршрут или сделать заказ. Если бизнес не занимается геосервисами, он теряет трафик и фактически отдает его конкурентам, которые регулярно обновляют карточки и следят за своим присутствием на агрегаторах.
«Хорошая новость в том, что догнать конкурентов здесь можно быстро — за две-три недели плотной работы с карточкой большинство региональных компаний выходит на топовые позиции в своей категории. Главное — начать», — подытоживает Юлия Шмелькова.Коммуникационное агентство "Завод"
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ИП Шаповалова А. Д.Реклама
13:57:09 19-05-2026
будем надеяться что комментарий опубликуют ...
...........
я наверное ретроград.
если мне надо сегодня в парикмахерскую, то я ищу парикмахерскую, и уже потом смотрю на расположение и график работы...
Ну а если "шиномонтаж" , то мне кажется недалеко не работает ...
А геопозиция в смартфоне включена ? Или с ПК запрос ...