Ежегодно в третий четверг ноября, который в этом году выпал на 19-е число, в мире отмечают Международный день отказа от курения. Редакция amic.ru решила принять в нем участие и разобраться в том, как бросить курить, какие болезни вызывают сигареты и как можно диагностировать состояние своей дыхательной системы.

25 правил отказа от курения

1. Понять, почему ты куришь.

2. Отнестись к отказу от курения не как к наказанию и потере чего-то важного, а как к подарку самому себе.

3. Назначить дату отказа от вредной привычки. С первого раза может не получиться, и это нормально. Нужно продолжать попытки.

4. Нужно сфокусироваться на том, что курить ты бросаешь для самого себя, а не для кого-то.

5. К своему поступку бросить курить нужно отнестись уважительно.

6. Узнать больше о сигаретах, их составе, разобраться, как и где производят, прочитать в словаре значение слова "никотин".

7. Осознать, что трудности в жизни никак не влияют на курение и бросать нужно независимо от того, сколько в данный момент проблем.

8. Не стоит переживать, что, бросив курить, ты наберешь вес, это никак не связано.

9. Чтобы отвлечься от мысли о сигарете, можно запланировать дела, которые переключат внимание.

10. Важно оставаться трезвым только сегодня: бросая курить, думай только о текущей части дня, не забегая вперед. Например: "Я не закурю раньше трех часов". Это гораздо легче, чем пытаться прекратить курить навсегда.

11. Рассматривай отказ от курения как взнос. Измерять его можно временем. Один час без сигареты – это вклад. И каждая минута без вредной привычки станет бесценной.

12. Стань добрее к самому себе, не злись на других, чтобы не оправдывать потом свою необходимость курить после того как понервничал.

13. Бросая курить, не допускай голода, переутомления, одиночества, скуки, безделья и найди, чем занять руки.

14. Бросая курить, хорошо иметь при себе что-нибудь вкусное.

15. Если во время перекура ты пил кофе, откажись от него, перейди на время на зеленый чай, то же и с алкоголем.

16. Важно помнить, что дискомфорт, который ты испытываешь в первые недели отказа от курения, быстро пройдет, и если довести это до конца, больше никогда не придется его испытывать.

17. Психологи советуют чаще похлопывать себя по плечу в знак одобрения самого себя.

18. Нужно посмотреть на процесс курения иначе: не ты затягиваешься сигаретой, а она тобой, высасывая из тебя саму жизнь.

19. Не жалей себя. Наш ум говорит нам, что мы заслуживаем сигареты, чтобы улучшить свое состояние, но это не так.

20. Планируй свои дела перед прекращением курения, чтобы тебе не пришлось принимать важные решения в период, когда ты воздерживаешься, так как делать это без сигареты в первое время будет трудно.

21. Можно бросать курить не сразу, а уменьшая количество сигарет. Если ты куришь две пачки в день, то, убирая по одной сигарете ежедневно в течение месяца, ты будешь курить всего десять сигарет в день.

22. Нужно больше пить жидкости, тогда яд из организма будет выводиться быстрее. Полезен курильщикам апельсиновый сок, так как в их организме не хватает витамина С.

23. Чаще напоминай о тех положительных изменениях, которые произошли с тобой и твоим здоровьем после отказа от курения.

24. Избавься от всех атрибутов курения: пепельницы, зажигалки и прочее должны покинуть твой дом.

25. Подсчитай, сколько ты тратил в месяц на сигареты, отложи эти деньги в заначку. А потом купи себе подарок.

Какие болезни вызывает курение?

В курении видят причину многих заболеваний, и перечислить их все можно разве что только в медицинском справочнике. Назовем лишь некоторые из них.

Рак легких

У курящих риск заболеть увеличивается в 23 раза.

Сердечные приступы

Табачный дым, поглощаемый организмом, снижает способность крови связывать кислород и повышает ее свертываемость. Эти изменения в сочетании с уплотнением стенок артерий, также вызванным курением, могут привести к приступу стенокардии. Такие приступы являются одной из самых частых причин смерти.

Флебит

Флебитом называют воспаление стенки венозного сосуда с образованием внутри него сгустков крови. Проявляется это заболевание припухлостью, уплотнением, болью и покраснением в месте воспаления.

Инсульт

Причиной инсульта является сужение или закупорка сосудов головного мозга. Инсульт может привести к параличу с нарушением функции речи и сознания.

Заболевания зубов

У курильщиков примерно в два раза чаще, чем у некурящих, наблюдается кариес зубов. Под воздействием табачных смол на зубах курильщика образуется зубной налет (камень), являющийся благоприятной средой для размножения бактерий, которые способствуют разрушению эмали и образованию в зубах полостей. Более того, у курильщиков по причине частых воспалительных заболеваний десен в два раза чаще выпадают зубы.

Пептическая язва

Пептическая язва, образующаяся в результате язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, представляет собой открытый дефект слизистой оболочки этих органов и сопровождается болями в животе, изжогой, тошнотой, рвотой и часто потерей веса.

Рак полости рта

Ядовитые вещества табачного дыма оказывают непосредственное воздействие на слизистую оболочку полости рта. При осмотре ротовой полости курильщика можно заметить плотные белесоватые участки кожи, расположенные на внутренней поверхности щек, на языке и под ним, что ведет к развитию непосредственно рака.

Рак гортани

Постоянная охриплость голоса, не сопровождающаяся болью, в возрасте 40 лет является предупреждением о возможном раке гортани.

Как проверить состояние легких в Барнауле?

Обследование, проверяющее состояние легких, называют спирометрией. Это специальный вентиляционный тест, который дает возможность измерить объем дыхательной системы, объемную скорость воздушного потока и их соотношение, жизненную емкость легких и многое другое. Такая процедура помогает выявить разные заболевания легких и сердечно-сосудистые патологии. Противопоказаний у этого метода диагностики нет, а вот показаний к тому, чтобы курильщики проходили его ежегодно, достаточно.

В Барнауле обследовать свои легкие таким способом можно в нескольких клиниках.