Вторник, 30 Март, 16:09

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,83
€ 89,35
1°


4536820 +8277
Обь
-16см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вакцинация от коронавирусаВеликий постКоронавирус на Алтае
О счетчиках, платежах и ОДН. Задай вопрос специалистам БГЭС
Новости

Отмоет ли Coca-Cola чайник: пять малоизвестных фактов о популярном напитке

, ИА "Амител"
Можно ли Coca-Cola отмыть чайник и зачем её пьют горячей
Фото: newsroom.su

Фото: newsroom.su

Знакомый каждому напиток – Coca-Cola – отмечает 29 марта день рождения. Его рецепт был открыт 133 года назад – в 1886-м фармацевтом из Атланты Джоном Пембертоном. При этом изначально Coca-Cola являлась лекарством от заболеваний нервной системы. А чего мы не знаем о "коке"?

1
Coca-Cola – наркотик?

Первоначально кока-кола содержала: кустарник кока (обладает наркотическим действием), плоды ореха кола, кофеин (придаёт бодрость), апельсиновый эликсир (придаёт сладкий вкус), масла лимона, лайма, мускатного ореха, ванилин. За счёт листьев коки (добавляли до 1906 года), напиток действительно вызывал привыкание.

Теперь в "классической" Coca-Cola очищенная газированная вода, сахар, натуральный краситель "карамель", регулятор кислотности ортофосфорная кислота, натуральные ароматизаторы, кофеин.

2
А может ли Coca-Cola отмыть чайник?
Может. В состав кока-колы входит ортофосфорная кислота, которая агрессивна настолько, что прекрасно отъедает ржавчину и чистит стёкла. Грузовики, которые перевозят этот напиток, оборудованы специальными коррозиоустойчивыми материалами.

Но для организма человека эта кислота неопасна. В нашем желудке находится соляная кислота, которая нейтрализует кока-колу.

А, да: ортофосфорную кислоту в колу добавляют, чтобы убрать излишнюю сладость и приторность.
3
Правда, что некоторые пьют Coca-Cola горячей?
Есть такое. Например, в Гонконге. Местные жители считают, что это помогает вылечиться от простуды и при больном горле. Повторять за ними не стоит: медицинского подтверждения этому нет никакого.
4
За что Олимпийские игры могут сказать спасибо Coca-Cola?
За деньги, конечно. Компания является спонсором Олимпийских игр с 1928 года. Дольше соревнования ещё никто не спонсировал. Кстати, Coca-Cola тратит на рекламу больше денег, чем Apple и Microsoft. Например, в 2011 году она выделила на эти цели 3,256 млрд долларов.
5
А за что компанию не стоит благодарить?
За навязывание продукта. А делала это Coca-Cola через американских военных. Производитель смог получить деньги от властей США на строительство заводов в странах Европы и Латинской Америки, чтобы "солдаты везде могли пить этот напиток и вспоминать свою родину". А ещё компания заключала договоры со школами США на поставку кока-колы и платила неплохие деньги, чтобы дети могли покупать только её, ибо другие напитки в учебные заведения просто не завозили.

Впервые данный материал был опубликован на amic.ru 8 мая 2017 года 


Комментарии

29.03.2021 08:23
Злая гостья

Ортофосфорная кислота + высокое содержание сахара при фарингите и ангине дают замечательный эффект. Только не пить, а полоскать горло.

29.03.2021 10:06
- гость -

Не отчищает она ржавчину. Положил ржавую денежку, неделю лежала - ноль эффекта

29.03.2021 10:25
- гость -

В 80-м в Ленинграде пили колу. Вкус был совершенно другой. И она бодрила. Сейчас пародия на колу.

29.03.2021 10:47
гостья

лучше это не пить!

29.03.2021 11:19
- гость -

Кока-кола слишком черный напиток.
Компания расистская, призывает людей стать "менее белыми". Погуглите.
Я перестал ее покупать. Это теперь напиток негров.

29.03.2021 11:47
- гость -

Но для организма человека эта кислота неопасна
---
зубы правда от нее становятся кратковременно шершавыми...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:04
Барнаульский ракетный полк полностью перевооружат на ПГРК "Ярс" 0
15:54
Суточный минимум заражений ковидом за март выявили в России 0
15:44
Двух поставщиков питания в школьные столовые сменили в Барнауле 0
15:33
В Барнауле начали готовиться к открытию летних лагерей 0
15:22
Дмитрий Песков оценил шансы на победу над коронавирусом 2
15:10
Улицы, ведущие к школам и больницам, отремонтируют в Алтайском крае 0
14:55
На Алтае две женщины предложили пенсионеру очистить двор от снега, но обчистили его самого 0
14:43
Двух сотрудниц алтайского детсада хотят уволить после коллективной жалобы 0
14:30
В Кремле назвали главное увлечение Владимира Путина 21
14:18
Более 50 патрульных машин купят для алтайской ДПС 2
14:06
В АлтГТУ пройдёт региональный этап Международного инженерного чемпионата CASE-IN 0
13:54
Сбившего барнаульскую школьницу водителя автобуса не лишили прав 4
13:42
Пять случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
13:31
Ксения Собчак раскритиковала КВН и напророчила ему скорую смерть 10
13:20
Алтайский Минздрав назвал число заболевших ковидом после вакцинации 9
13:03
Безопасность нового поколения. Как сделать дом удобнее с помощью умных технологий 0
12:52
Стало известно, когда начнётся ледоход на Оби в Барнауле 2
12:41
Мать погибла, трое детей пострадали в ДТП под Новосибирском 18
12:29
75 единиц техники убирают снег с дорог Барнаула 30 марта 0
12:15
Купить квартиру онлайн. Как цифровая реальность расширяет возможности банков 0
12:01
Трамваи, подаренные Собяниным, доставят из Москвы в Барнаул за 2,9 млн рублей 19
11:50
В Барнауле заминировали 16 школ. Что об этом известно на данный момент? 11
11:42
В школах Барнаула не нашли взрывных устройств 12
11:30
От мяса отказывать нельзя: диетолог о том, почему поститься вредно 4
11:17
Более десятка домов остались без воды в посёлке Солнечная поляна 0
11:04
"Ростелеком" наградил победителей интеллектуальной игры "Ворошиловский стрелок" 0
10:54
Владимир Путин наградил Виктора Томенко орденом Дружбы 52
10:40
Общественники объявили конкурс на лучший проект благоустройства парка "Юбилейный" 4
10:28
Более 47 тысяч человек в Алтайском крае заразились коронавирусом 7
10:15
Экстра-вкус под новой этикеткой: напитки от "Карачинского источника" сменили дизайн 3
10:02
В 16 школах Барнаула отменили занятия из-за сообщений о минировании 13
09:49
В Барнауле сиделка обокрала пенсионерку 1
09:37
Психиатр рассказал, как победить лень 10
09:25
18 детей сбили на дорогах Барнаула за два месяца 1
09:13
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость коронавирусом этой весной 6
09:00
Неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Барнауле 18
08:46
Беглого итальянского мафиози поймали благодаря его каналу на YouTube 0
08:30
Про счётчики, платежи за свет, ОДН: БГЭС ответит на вопросы читателей amic.ru
Задай вопрос прямо сейчас
08:28
"Таможня даёт добро": вспоминаем лучшие сцены из "Белого солнца пустыни" 5
08:18
"Чего мы успокоились-то?" Попов о страшных потерях 2020 и третьей волне ковида на Алтае 34
08:01
Палитра новых ощущений: где в Барнауле пройти курсы живописи и графики для начинающих 0
07:49
Российский миллионер погиб под колёсами метро в Москве 11
07:32
Русская Америка: малоизвестные факты о продаже Аляски США 42
07:17
Ещё одно здание ТРК "Арена" в Барнауле готовят к открытию 9
07:03
Как подготовить автомобиль к весне: подробный чек-лист 0
06:47
Каким будет новый корпус АлтГУ: 10 вариантов учебного здания на Сахарова 32
06:33
Победители открытого фотоконкурса Sony World Photography Awards 2021 0
06:19
Ведущую Первого канала Екатерину Стриженову госпитализировали со съёмок 7
06:02
Снег и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае 30 марта 0
23:48
Такой день. Выговор от Виктора Томенко и проблемы с дорогами в Рубцовске 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.