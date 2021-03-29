Знакомый каждому напиток – Coca-Cola – отмечает 29 марта день рождения. Его рецепт был открыт 133 года назад – в 1886-м фармацевтом из Атланты Джоном Пембертоном. При этом изначально Coca-Cola являлась лекарством от заболеваний нервной системы. А чего мы не знаем о "коке"?

1 Coca-Cola – наркотик? Первоначально кока-кола содержала: кустарник кока (обладает наркотическим действием), плоды ореха кола, кофеин (придаёт бодрость), апельсиновый эликсир (придаёт сладкий вкус), масла лимона, лайма, мускатного ореха, ванилин. За счёт листьев коки (добавляли до 1906 года), напиток действительно вызывал привыкание. Теперь в "классической" Coca-Cola очищенная газированная вода, сахар, натуральный краситель "карамель", регулятор кислотности ортофосфорная кислота, натуральные ароматизаторы, кофеин.

2 А может ли Coca-Cola отмыть чайник? Может. В состав кока-колы входит ортофосфорная кислота, которая агрессивна настолько, что прекрасно отъедает ржавчину и чистит стёкла. Грузовики, которые перевозят этот напиток, оборудованы специальными коррозиоустойчивыми материалами.



Но для организма человека эта кислота неопасна. В нашем желудке находится соляная кислота, которая нейтрализует кока-колу.



А, да: ортофосфорную кислоту в колу добавляют, чтобы убрать излишнюю сладость и приторность.

3 Правда, что некоторые пьют Coca-Cola горячей? Есть такое. Например, в Гонконге. Местные жители считают, что это помогает вылечиться от простуды и при больном горле. Повторять за ними не стоит: медицинского подтверждения этому нет никакого.

4 За что Олимпийские игры могут сказать спасибо Coca-Cola? За деньги, конечно. Компания является спонсором Олимпийских игр с 1928 года. Дольше соревнования ещё никто не спонсировал. Кстати, Coca-Cola тратит на рекламу больше денег, чем Apple и Microsoft. Например, в 2011 году она выделила на эти цели 3,256 млрд долларов.

5 А за что компанию не стоит благодарить? За навязывание продукта. А делала это Coca-Cola через американских военных. Производитель смог получить деньги от властей США на строительство заводов в странах Европы и Латинской Америки, чтобы "солдаты везде могли пить этот напиток и вспоминать свою родину". А ещё компания заключала договоры со школами США на поставку кока-колы и платила неплохие деньги, чтобы дети могли покупать только её, ибо другие напитки в учебные заведения просто не завозили.

Впервые данный материал был опубликован на amic.ru 8 мая 2017 года