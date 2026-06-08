Озерки на холмах. Как выглядит барнаульский "маленький Сан-Франциско"
Фотопрогулка по самому крутому району краевой столицы
08 июня 2026, 07:00, ИА Амител
На окраине Барнаула есть место, где типовые панельные дома неожиданно встают почти каскадом, дворы уходят вверх и вниз, а обычная прогулка быстро превращается в подъем по городским холмам. За этот рельеф жители и пользователи в отзывах прозвали Озёрки "маленьким Сан-Франциско" — хотя официально на картах эта часть Ленинского района известна как микрорайон Озёрный.
Сегодня это плотный жилой массив у улицы Попова, с девятиэтажками, школами, детскими садами, гаражами и новостройками. Но название района напоминает о другом ландшафте. До застройки в верховьях Пивоварки здесь находилось несколько небольших озёр. Многие из них со временем засыпали, часть превратилась в пруды, а сама речка, когда-то начинавшаяся в этих местах, постепенно отступила под давлением городской застройки.
Озёрный начал формироваться в 1980-е годы — вместе с типовыми домами позднесоветского Барнаула. Позже район пережил период запустения, а в 2000-х снова стал расти: рядом появились новые дома, обновились дворы, но главная особенность осталась прежней. Это один из немногих уголков города, где рельеф чувствуется буквально на каждом шагу.
07:49:23 08-06-2026
Частный сектор там был, улица Озёрная,от ипподрома начиналась и к Попова шла, а Пивоварка вдоль Гущина текла, я в 1983 там на плоту катался, потом засыпали, гаражи построили
07:54:33 08-06-2026
Яма, она и через сто лет останется ямой.
более комфортной для проживания, но оставьте уже все эти,, сан франциско", рублёвки, и прочая для,, понаехов" и,,понтов".
наши исторические названия не менее звучны.
Нахаловка,Заимки,Гора,Западный, Восточный, Южный и Центр.
славный городок Барнаул.
08:20:25 08-06-2026
найди отличия. (07:54:33 08-06-2026) Нахаловка,Заимки,Гора,Западный, Восточный, Южный и Центр.
славный городок Барнаул а еще Поток (он же Западный), Сулима, Осипуха, Булыгина
08:56:45 08-06-2026
Гость (08:20:25 08-06-2026) а еще Поток (он же Западный), Сулима, Осипуха, Булыгина... ну, не он же.
Поток-выше П. Сухова, а Западный ниже.
на Смирнова, по Чудненко - нейтральная полоса,серая зона и нашим, и вашим.
дополню-Клубная гора,Кожзавод, ВРЗ, много.
местных названий с избытком, вот я о чём, хотя были и в стародавнии времена и Пентагон и Вашингтон, и Китайская стена.
но без китча.
а сейчас элитарный,закрытого клубного типа,бизнес-тьфу читать тошно.
10:06:46 08-06-2026
найди отличия. (08:56:45 08-06-2026) ну, не он же.Поток-выше П. Сухова, а Западный ниже.н... Овчинка.
09:32:18 09-06-2026
найди отличия. (08:56:45 08-06-2026) ну, не он же.Поток-выше П. Сухова, а Западный ниже.н... были и в стародавнии времена и Пентагон и Вашингтон, и Китайская стена
они и сейчас на месте
12:14:34 08-06-2026
найди отличия. (07:54:33 08-06-2026) Яма, она и через сто лет останется ямой.более комфортной... Сравнение города с более известными городами - это местечковость, признак провинции.
08:01:26 08-06-2026
старое совковое убожество, гнилые рамы, уродские постройки... никогда не нравился этот район
10:15:43 08-06-2026
Гость (08:01:26 08-06-2026) старое совковое убожество, гнилые рамы, уродские постройки..... Сами то откуда будете
10:09:56 08-06-2026
работала в аптеке в этом райончике в 90-е годы. наркоманский неблагополучный район, порой страшно было даже
11:16:30 08-06-2026
Гость (10:09:56 08-06-2026) работала в аптеке в этом райончике в 90-е годы. наркоманский... А где в 90е не было наркоманов, подскажите
10:50:34 08-06-2026
Написали бы как нам тут зимой приходится на этих рельефах ползать. И что тротуар вдоль дороги только с одной стороны и весь раздолбан,а с другой обрыв. И что нет ни сквера, ни аллеи, негде погулять ни мамам с детьми, ни старикам.
11:34:05 08-06-2026
Спасибо большое за экскурсию, ни разу там не была.
12:13:14 08-06-2026
Что там крутого? Обычный безликий район обычного города, каких тысячи в стране. Попади в такой же район в другом городе - не поймёшь в каком именно находишься. И при чём Сан-Франсиско?
13:54:44 08-06-2026
,это Кащейка
15:13:27 08-06-2026
Посмотрели сейчас фото Сан-Франциско. Нееееет, Сан-Франциско это не Барнаул. Далеко ему до Барнаула, фото таких убогих панельных девятиэтажек там не выкладывают. Не дорожки, на лесенки, а протоптанные тропинки к домам через кусты и траву ещё и в горку это заслуга чиновников городских и краевых. Медальки им на уши.
15:52:33 08-06-2026
Гость (12:14:34 08-06-2026) Сравнение города с более известными городами - это местечков... мерси за пояснения.
только это не ко мне, а автору заметки.
и не вижу ничего плохого в провинциальности.
гораздо забавней выглядит самоназвание,, Барнаул-столица мира".
дети лейтенанта Шмидта, Оси Бендера
16:57:37 08-06-2026
Суицидненько. Если есть места, где хочется жить, то это идеально чтобы сдохнуть.
21:50:12 08-06-2026
Хоть покрасили бы все эти облезлые панельки,да лестницы на тротуарах в порядок привели
23:44:07 08-06-2026
Пруды - короли))
21:38:16 09-06-2026
Интересно, есть ли в Нью-Йорке маленькая Осипуха?
21:45:24 09-06-2026
Гость (21:38:16 09-06-2026) Интересно, есть ли в Нью-Йорке маленькая Осипуха?...
Обсцыкухи там точно есть.
"Так повелось — в Нью-Йорке стало незазорным
Стоять и писать, словно пёс, на небоскрёб." (с)