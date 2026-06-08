Озерки на холмах. Как выглядит барнаульский "маленький Сан-Франциско"

Фотопрогулка по самому крутому району краевой столицы

08 июня 2026, 07:00, ИА Амител

Микрорайон Озерный в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На окраине Барнаула есть место, где типовые панельные дома неожиданно встают почти каскадом, дворы уходят вверх и вниз, а обычная прогулка быстро превращается в подъем по городским холмам. За этот рельеф жители и пользователи в отзывах прозвали Озёрки "маленьким Сан-Франциско" — хотя официально на картах эта часть Ленинского района известна как микрорайон Озёрный.

Сегодня это плотный жилой массив у улицы Попова, с девятиэтажками, школами, детскими садами, гаражами и новостройками. Но название района напоминает о другом ландшафте. До застройки в верховьях Пивоварки здесь находилось несколько небольших озёр. Многие из них со временем засыпали, часть превратилась в пруды, а сама речка, когда-то начинавшаяся в этих местах, постепенно отступила под давлением городской застройки.

Озёрный начал формироваться в 1980-е годы — вместе с типовыми домами позднесоветского Барнаула. Позже район пережил период запустения, а в 2000-х снова стал расти: рядом появились новые дома, обновились дворы, но главная особенность осталась прежней. Это один из немногих уголков города, где рельеф чувствуется буквально на каждом шагу.