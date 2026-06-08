Бери отечественное. Барнаульской завод "Арктика" делает трансформаторы для России и СНГ

Завод выпускает оборудование для стройки, промышленности, метро и других объектов

08 июня 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGnLqTw

Артем Кузьмин / Фото: Business FM Барнаул

Трансформаторное оборудование нередко заказывают в Китае: кажется, что так дешевле и проще. Однако на деле не всегда товар из Поднебесной приезжает в хорошем качестве и работает потом долгие годы. Отечественный производитель — завод трансформаторного оборудования "Арктика" — качество гарантирует. Барнаульское предприятие работает уже 33 года. Сегодня здесь делают силовые трансформаторы, подстанции и нестандартные инженерные решения для России, СНГ, Турции и других стран. О том, почему клиентам важны не только цена, но и сроки, гарантия и работа под задачу, в эфире радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал коммерческий директор завода трансформаторного оборудования "Арктика" Артем Кузьмин.

Коммерческий директор завода трансформаторного оборудования "Арктика" Артем Кузьмин

— Артем, что сегодня производит завод "Арктика"?

— Мы выпускаем большой ассортимент трансформаторной продукции: низковольтные трансформаторы малой мощности, высоковольтные силовые трансформаторы в масляном и сухом исполнении, трансформаторные подстанции, распределительные устройства. Для строительного рынка делаем трансформаторы для прогрева бетона и блок-контейнеры для электростанций.

Производим не только типовые модели из каталога, но и нестандартные решения.

Ежегодно завод выпускает порядка 3500 единиц продукции. Клиенты — промышленные предприятия, строительные компании, сетевые организации и сегмент B2B. География поставок — вся Россия, страны СНГ и не только. Недавно подстанцию мощностью 630 кВА отправили в Турцию, недалеко от Стамбула, где ее успешно ввели в эксплуатацию.

— Почему барнаульские трансформаторы выбирают клиенты из разных регионов и стран?

— На первом месте — качество. В него вложен опыт трех десятков лет. В начале пути мы набили все возможные шишки: делали, переделывали, пересчитывали. В итоге пришли к уровню, когда не боимся отправлять продукцию даже в суровые климатические зоны.

Еще с нами удобно. Мы не ограничиваем клиента стандартной линейкой и беремся за единичные заказы. У нас нет позиции "хотите — покупайте, хотите — нет". Если у клиента срочная ситуация, постараемся сократить срок изготовления. Если в проекте предусмотрена постоплата, можем рассмотреть разделение платежа.

— В этом году предприятию исполняется 33 года. С чего все начиналось?

— Все началось в 1993 году. Группа сотрудников из Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения (АНИТИМ) организовала небольшое производство сварочного оборудования. Несколько станков, маленький коллектив и большое желание развиваться — так начался путь завода.

Сварочное оборудование выпускали примерно до 2000 года. Оно было по-советски надежным, но громоздким. Затем на рынок массово зашли компактные китайские сварочные инверторы. Рынок изменился, и производство переориентировалось.

Так завод развернулся в сторону трансформаторов. Сначала появилась линейка малой мощности — до 25 кВА. Позднее завод пришел к производству масляных силовых высоковольтных трансформаторов, а затем и сухих трансформаторов с литой изоляцией.

Барнаульской завод "Арктика" / Фото: Дарья Сметанина

— О Китае часто говорят и в контексте трансформаторов: купил, привез — получилось дешевле. Всегда ли это так?

— Да, цены на китайские трансформаторы ниже. Но сроки поставки часто составляют три-четыре месяца. У нас средний срок изготовления — 20–25 рабочих дней. При поставке из-за границы надо учитывать логистику, таможенное оформление и декларацию.

Самый важный вопрос — гарантийное обслуживание. Кто будет ремонтировать китайский трансформатор в России? В какие сроки исполнят гарантийные обязательства? Мы — российский производитель: сами делаем продукцию, сами ее проверяем и честно несем гарантию за то, что выпустили. Клиент в любое время может обратиться к нам за технической консультацией.

— У вас были реальные примеры, когда разница становилась очевидной?

— К нам на завод привезли сухой трансформатор с литой изоляцией мощностью 630 кВА китайского производства. Его повредили при перевозке из Китая, и в России никто не брался его ремонтировать. Мы тоже не смогли его восстановить.

Рядом стоял наш трансформатор такой же заявленной мощности — 630 кВА. На шильдиках мощность одинаковая, но визуально оборудование разное: по габаритам и массе. Наш трансформатор весит около 1800 килограммов, китайский — примерно 1300 килограммов. Разница 500 килограммов.

— Вы сказали, что беретесь даже за нестандартные заказы. Например, за какие?

— Таких примеров много. Один из российских аккумуляторных заводов обратился к нам за специализированным трансформатором для установки, которая должна была обогревать трубу. На выходе требовалось около десяти напряжений, каждое — очень низкого номинала, примерно 3–3,5 вольта. Внешне этот трансформатор напоминал что-то космическое, но мы рассчитали и изготовили его.

Иногда заявка на первый взгляд обычная, но корпус нужен нетипичный: с коммутационным оборудованием, контроллерами или системой обдува. Мы считаем конструкцию и производим оборудование под эту задачу.

— На каких объектах сегодня можно встретить продукцию "Арктики"?

— Наше оборудование используют на крупных строительных объектах, где зимой ведут бетонные работы, на промышленных предприятиях. Трансформаторы "Арктики" работают в Московском метрополитене, а также в метро Казахстана. Сейчас у нас идет проект для красноярского метро: изготавливаем трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА вместе с сухим трансформатором.

— Как на заводе контролируют качество?

— Специалисты ОТК прослеживают всю цепочку производственных циклов: проверку сырья и комплектующих, качество сварных швов, окрашивание и технологию сборки трансформатора. Финальный этап — приемо-сдаточные испытания. Оборудование тестируют, затем оформляют паспорт и протокол испытаний. Гарантия зависит от вида оборудования: на низковольтные трансформаторы — 18 месяцев, на высоковольтные силовые трансформаторы — пять лет.

— Что дальше? В каком направлении планируете развиваться?

— Будем расширять линейку. Сейчас инженеры ведут работу над сухим силовым трансформатором с особым типом изоляции. Такое решение поможет получить большую перегрузочную способность без дополнительного охлаждения.

В этом году мы полностью переработали конструкцию комплектной трансформаторной подстанции. Это сократило срок изготовления, а новый конструктив стал более устойчивым к атмосферным воздействиям. Также инвестируем в станочный парк. Основной вектор — автоматизация.

Для нас главное — не снижать планку качества и контроля. Нам интересны постоянные заказчики. Будем усиливать присутствие в центральной части России и на Урале. Сейчас решаем вопрос об открытии двух дополнительных складов для размещения продукции и продаж из наличия по регионам.

Завод "Арктика"

Адрес: Барнаул, проезд Южный, 31г, корпус 1

Телефон: 8-800-301-79-59

Сайт: tszi.ruООО "АРКТИКА", ИНН 2222875261

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