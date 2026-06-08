Опрос: каждый второй россиянин поддерживает идею четырехдневной рабочей недели

Среди молодежи до 35 лет идею одобряют 64%, среди граждан старше 45 лет — только 39%

08 июня 2026, 10:58, ИА Амител

Мужчина спит на работе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

По данным исследования SuperJob, проведенного по заказу РИА Новости среди 1600 экономически активных россиян, большинство граждан не против перехода на четырехдневную рабочую неделю. 53% опрошенных высказались за сокращенную рабочую неделю, 24% выступили против, а 23% затруднились дать однозначный ответ.

По сравнению с результатами аналогичного опроса в ноябре 2025 года поддержка инициативы выросла незначительно — всего на два процентных пункта. Анализ данных показал различия в позициях разных групп респондентов. Так, женщины чуть чаще мужчин поддерживают идею.

При этом среди молодежи до 35 лет за четырехдневку выступают 64% опрошенных, тогда как среди граждан старше 45 лет уровень поддержки заметно ниже — всего 39%. Кроме того, россияне с заработком до 150 тысяч рублей в месяц одобряют сокращенную неделю в 52–53% случаев, а среди тех, кто получает больше, доля сторонников составляет лишь 45%.

«Если четырехдневная рабочая неделя будет введена, россияне планируют использовать дополнительный выходной так: 31% посвятят время семье или потратят день на отдых, 15% займутся самообразованием, 11% займутся домашними делами или рассмотрят возможность подработки, 10% посвятят день личным делам или выберут активный отдых, 9% займутся хобби, 4% планируют путешествия, 4% пойдут на прием к врачу, 2% будут читать книги или посетят культурные мероприятия. Еще 8% респондентов затруднились ответить, а столько же назвали иные варианты — от волонтерства и встреч с друзьями до просмотра сериалов и просто отдыха без каких‑либо занятий», — говорится в публикации.

При этом заметны гендерные различия в планах на свободный день. Например, женщины чаще говорят о семье, домашних делах и путешествиях. В свою очередь мужчины чаще планируют подработку и активный отдых.

Отношение работодателей к инициативе заметно сдержаннее. По результатам опроса в 88% организаций вопрос о переходе на четырехдневную неделю даже не обсуждался. Лишь в 2% компаний такой переход считают допустимым, 4% организаций отвергли эту идею, менее 1% компаний уже внедрили сокращенный график, а еще 1% пробовали перейти на четырехдневку, но вернулись к привычному режиму работы.

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