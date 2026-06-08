НОВОСТИОбщество

Опрос: каждый второй россиянин поддерживает идею четырехдневной рабочей недели

Среди молодежи до 35 лет идею одобряют 64%, среди граждан старше 45 лет — только 39%

08 июня 2026, 10:58, ИА Амител

Мужчина спит на работе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
Мужчина спит на работе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

По данным исследования SuperJob, проведенного по заказу РИА Новости среди 1600 экономически активных россиян, большинство граждан не против перехода на четырехдневную рабочую неделю. 53% опрошенных высказались за сокращенную рабочую неделю, 24% выступили против, а 23% затруднились дать однозначный ответ. 

По сравнению с результатами аналогичного опроса в ноябре 2025 года поддержка инициативы выросла незначительно — всего на два процентных пункта. Анализ данных показал различия в позициях разных групп респондентов. Так, женщины чуть чаще мужчин поддерживают идею.

При этом среди молодежи до 35 лет за четырехдневку выступают 64% опрошенных, тогда как среди граждан старше 45 лет уровень поддержки заметно ниже — всего 39%. Кроме того, россияне с заработком до 150 тысяч рублей в месяц одобряют сокращенную неделю в 52–53% случаев, а среди тех, кто получает больше, доля сторонников составляет лишь 45%.

«Если четырехдневная рабочая неделя будет введена, россияне планируют использовать дополнительный выходной так: 31% посвятят время семье или потратят день на отдых, 15% займутся самообразованием, 11% займутся домашними делами или рассмотрят возможность подработки, 10% посвятят день личным делам или выберут активный отдых, 9% займутся хобби, 4% планируют путешествия, 4% пойдут на прием к врачу, 2% будут читать книги или посетят культурные мероприятия. Еще 8% респондентов затруднились ответить, а столько же назвали иные варианты — от волонтерства и встреч с друзьями до просмотра сериалов и просто отдыха без каких‑либо занятий», — говорится в публикации.

При этом заметны гендерные различия в планах на свободный день. Например, женщины чаще говорят о семье, домашних делах и путешествиях. В свою очередь мужчины чаще планируют подработку и активный отдых.

Отношение работодателей к инициативе заметно сдержаннее. По результатам опроса в 88% организаций вопрос о переходе на четырехдневную неделю даже не обсуждался. Лишь в 2% компаний такой переход считают допустимым, 4% организаций отвергли эту идею, менее 1% компаний уже внедрили сокращенный график, а еще 1% пробовали перейти на четырехдневку, но вернулись к привычному режиму работы.

Ранее сообщалось, почему работа после пенсии может стать нормой в России через пять-десять лет.

Женщина и мужчина на собеседовании / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

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Комментарии 18

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Гость

12:02:19 08-06-2026

Это провокация!!! Кто ответит?

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Гость

12:04:31 08-06-2026

Какие 4 дня, совсем что ли «ку-ку»?

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Гость

14:43:23 08-06-2026

Гость (12:04:31 08-06-2026) Какие 4 дня, совсем что ли «ку-ку»?...
Действительно, трех дней уже вполне достаточно )

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Гость

16:16:56 08-06-2026

Гость (14:43:23 08-06-2026) Действительно, трех дней уже вполне достаточно )... Достаточно чтобы получить 60% от пятидневки?

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Гость

12:35:51 08-06-2026

Я - за!

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dok_СФ

12:39:27 08-06-2026

Среди молодежи до 35 лет идею одобряют .. можно сказать - ожидаемо, не хотим учиться и работать, хотим ..

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Гость

13:04:31 08-06-2026

Может возраст выхода на пенсию вернуть?
Зачем эти фантазии?

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Гость

13:17:42 08-06-2026

Ну хоть молодежь в большинстве, а то работодатели за МРОТ хотят 8-и часовой рабочий день , а вернее жопоместо просидеть, не хотите больше платить за ту же сумму пусть будет меньше рабочий день, если сотрудник всё за меньшее время успевает сделать

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гость

13:57:04 08-06-2026

В Госдуме опрашивали?

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Йор

14:17:18 08-06-2026

Ну конечно, двух дней в неделю побухать не хватает. Надо еще денёк выделить для этих целей

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Гость

14:42:43 08-06-2026

Йор (14:17:18 08-06-2026) Ну конечно, двух дней в неделю побухать не хватает. Надо ещ...
Ну не все такие как вы

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Николай

15:01:08 08-06-2026

Интересно было бы послушать вой этих желающих, когда выяснится,что и получать будут на 20% меньше.

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Гость

16:17:44 08-06-2026

Николай (15:01:08 08-06-2026) Интересно было бы послушать вой этих желающих, когда выяснит... Да там видимо мозг не включали отвечающие (меньше работать - да, хотим)

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Гость

15:02:59 08-06-2026

Мне семьдесят пять, если установить промышленные роботы, то можно ходить на работу по очереди. В Божьем Царстве, вообще не будет капиталистов, царей, президентов и прочих махинаторов.

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Гость

16:36:30 08-06-2026

Так не поясняют, что изначально предлагали рассмотреть 4х дневную рабочую неделю при 12 часовом рабочем дне. То есть если сейчас работа с 9 до 18, то будет с 9 до 22 часов. Домой -только на такси, ОТ после 19 на приколе))) Что останется от вашего МРОТа в семейном бюджете? ))) Кто вечером присмотрит за детьми? Ах да, предполагается 12ч садик!

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Гость

16:46:39 08-06-2026

Согласна работать по 10 часов, но 4 дня!!! Это ежедневное "туда-сюда" отнимает кучу нужного времени!

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Гость

16:53:47 08-06-2026

Лучше в начале пенсия до 45 лет , потом работа до 90 лет.

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Гость

23:10:06 08-06-2026

это наемники!! зачем их слушать то вы БИЗНЕС спросите

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