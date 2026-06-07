На Алтае женщину увезли в больницу после ДТП при развороте иномарки

В отношении водителя возбуждены административные производства

07 июня 2026, 22:35, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Майма произошло ДТП с участием пешехода. Под колесами иномарки оказалась местная жительница, сообщили в МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, авария произошла около 08:20 возле дома № 24а на улице Ленина. За рулем автомобиля Toyota Nadia находился 60-летний житель Маймы. При повороте направо на нерегулируемом перекрестке водитель не уступил дорогу 45-летней женщине, которая переходила проезжую часть, и совершил на нее наезд.

В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшую доставили в республиканскую больницу для оказания медицинской помощи.

В отношении водителя возбуждены административные производства по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести) и статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходу).

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции.