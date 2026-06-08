Жительница Барнаула обнаружила клопов в новой кровати и обратилась в суд

Насекомые регулярно кусали ее по ночам, причиняя физический дискомфорт

08 июня 2026, 10:43, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Жительница Барнаула через суд добилась увеличения компенсации после покупки кровати, в которой оказались постельные клопы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Как следует из материалов дела, женщина приобрела кровать у местного индивидуального предпринимателя. Во время эксплуатации мебели она обнаружила постельных клопов. По словам покупательницы, насекомые регулярно кусали ее по ночам, причиняя физический дискомфорт.

Не сумев урегулировать ситуацию, горожанка обратилась в Октябрьский районный суд Барнаула. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с продавца 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Позже дело рассмотрела апелляционная инстанция. Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда согласилась с тем, что покупателю был продан товар ненадлежащего качества, однако сочла первоначальный размер компенсации заниженным.

В суде отметили, что зараженная насекомыми мебель использовалась непосредственно для сна и находилась в квартире почти два месяца. За это время укусы клопов оставили следы на теле женщины, ей потребовалась медицинская помощь и проведение дезинсекции жилья.

С учетом этих обстоятельств размер компенсации морального вреда был увеличен с 5 тысяч до 25 тысяч рублей.

Кроме того, с предпринимателя взыскали штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке. Его размер составил 50% от суммы, присужденной судом в пользу покупательницы.