На Алтае бизнесмен пропил деньги, перечисленные его супруге за каркас для теплицы

Предоплата в размере 17 тысяч рублей была переведена на банковскую карту

08 июня 2026, 11:00, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае в отношении 45-летнего жителя, занимающегося изготовлением металлических конструкций, возбудили уголовное дело по факту мошенничества, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 63-летняя жительница села Михайловка Усть-Калманского района. Женщина в одном из мессенджеров увидела объявление об изготовлении металлических каркасов для теплиц, беседок, скамеек и других конструкций.

«Договорилась о создании каркаса для теплицы и беседки. Предоплата в размере 17 тысяч рублей была перечислена на банковскую карту супруги предпринимателя для закупки материалов», — рассказали в ведомстве.

Деньги мужчина потратил на личные нужды, включая приобретение алкоголя. Когда он перестал выходить на связь, заказчица обратилась в полицию.

В Барнауле покупательница забыла кошелек на кассе, а мужчина решил, что это подарок судьбы. Раскрыть кражу помогли сотрудники уголовного розыска.