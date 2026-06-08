На Алтае бизнесмен пропил деньги, перечисленные его супруге за каркас для теплицы
Предоплата в размере 17 тысяч рублей была переведена на банковскую карту
08 июня 2026, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае в отношении 45-летнего жителя, занимающегося изготовлением металлических конструкций, возбудили уголовное дело по факту мошенничества, сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратилась 63-летняя жительница села Михайловка Усть-Калманского района. Женщина в одном из мессенджеров увидела объявление об изготовлении металлических каркасов для теплиц, беседок, скамеек и других конструкций.
«Договорилась о создании каркаса для теплицы и беседки. Предоплата в размере 17 тысяч рублей была перечислена на банковскую карту супруги предпринимателя для закупки материалов», — рассказали в ведомстве.
Деньги мужчина потратил на личные нужды, включая приобретение алкоголя. Когда он перестал выходить на связь, заказчица обратилась в полицию.
В Барнауле покупательница забыла кошелек на кассе, а мужчина решил, что это подарок судьбы. Раскрыть кражу помогли сотрудники уголовного розыска.
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