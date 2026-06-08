Граждане Эстонии и Финляндии выстроились в огромную очередь на границе с Россией
Люди пытаются попасть в страну, чтобы отпраздновать День России. Места в очереди продают за 160 евро
08 июня 2026, 09:52, ИА Амител
На контрольно‑пропускном пункте в Нарве скопились десятки граждан Эстонии и Финляндии — они стоят в очереди, чтобы попасть в РФ на празднование Дня России, сообщает Telegram-канал Shot.
Большинство желающих пересечь границу — люди, у которых в нашей стране живут родственники и близкие. Из‑за длительного ожидания некоторые прибегают к нестандартным решениям — нанимают так называемых "профессиональных стояльщиков" либо покупают место в очереди.
По имеющимся данным, прохождение эстонско‑российской границы может занять больше половины дня. На этом фоне появились предложения уступить свое место в очереди — стоимость такой услуги доходит до 160 евро (13,5 тысячи рублей). Ранее сообщалось, как россияне будут отдыхать и когда выходят на работу после 12 июня.
17:45:34 08-06-2026
Чего это их в злобную темную Россию потянуло? Поджоги и диверсии устраивать?
20:22:08 08-06-2026
Чайка (17:45:34 08-06-2026) Чего это их в злобную темную Россию потянуло? Поджоги и диве... ...граждане, а не финны или эстонцы, в очереди домой стоят русские с эстонскими и финскими паспортами (написано же - едут к родственникам). Но заголовок хорош)))