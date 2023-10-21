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40 тысяч барнаульцев поучаствовали в городском субботнике

С улиц города вывезли около 200 машин с мусором

21 октября 2023, 09:34, ИА Амител

Кадр: t.me/barnaul_org
Кадр: t.me/barnaul_org

Более 40 тысяч жителей Барнаула поучаствовали в общегородском субботнике 20 октября, сообщили в мэрии.

Порядок на улицах наводили сотрудники организаций, общественники, студенты, волонтеры, горожане, муниципальные служащие и депутаты.

Помимо борьбы с мусором, также высаживали деревья и кустарники. 

Всего в рамках субботника провели больше 30 экологических акций, задействовали 130 единиц спецтехники и вывезли порядка 200 машин с мусором.

Барнаул экологические акции

Комментарии 2

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Гость

10:02:40 21-10-2023

При диких поборах управляющими компаниями и городским жкх выгонять на бесплатные работы население. Это произвол. ( по муниципалам и депутатам вопросов нет)

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Гость

12:05:31 23-10-2023

На сколько участков у вас хватает машин столько людей и выводить, а чтобы всё разносилось как сегодня, это издевательство над людьми. Когда вы народ за баранов прекратите считать?

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