40 тысяч барнаульцев поучаствовали в городском субботнике
С улиц города вывезли около 200 машин с мусором
21 октября 2023, 09:34, ИА Амител
Кадр: t.me/barnaul_org
Более 40 тысяч жителей Барнаула поучаствовали в общегородском субботнике 20 октября, сообщили в мэрии.
Порядок на улицах наводили сотрудники организаций, общественники, студенты, волонтеры, горожане, муниципальные служащие и депутаты.
Помимо борьбы с мусором, также высаживали деревья и кустарники.
Всего в рамках субботника провели больше 30 экологических акций, задействовали 130 единиц спецтехники и вывезли порядка 200 машин с мусором.
10:02:40 21-10-2023
При диких поборах управляющими компаниями и городским жкх выгонять на бесплатные работы население. Это произвол. ( по муниципалам и депутатам вопросов нет)
12:05:31 23-10-2023
На сколько участков у вас хватает машин столько людей и выводить, а чтобы всё разносилось как сегодня, это издевательство над людьми. Когда вы народ за баранов прекратите считать?