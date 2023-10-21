40 тысяч барнаульцев поучаствовали в городском субботнике

С улиц города вывезли около 200 машин с мусором

21 октября 2023, 09:34, ИА Амител

Кадр: t.me/barnaul_org

Более 40 тысяч жителей Барнаула поучаствовали в общегородском субботнике 20 октября, сообщили в мэрии.

Порядок на улицах наводили сотрудники организаций, общественники, студенты, волонтеры, горожане, муниципальные служащие и депутаты.

Помимо борьбы с мусором, также высаживали деревья и кустарники.

Всего в рамках субботника провели больше 30 экологических акций, задействовали 130 единиц спецтехники и вывезли порядка 200 машин с мусором.