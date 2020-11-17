Фото: из открытых источников

Великолепная и миниатюрная Рэйчел МакАдамс во вторник, 17 ноября, празднует свой 42-й день рождения.

Эта канадская актриса обладает не только незаурядным талантом, но и потрясающей внешностью, а годы лишь подчеркивают ее удивительные черты.

В день рождения артистки портал amic.ru публикует подборку фотографий прекрасной актрисы.