Фото: из открытых источников
Великолепная и миниатюрная Рэйчел МакАдамс во вторник, 17 ноября, празднует свой 42-й день рождения.
Эта канадская актриса обладает не только незаурядным талантом, но и потрясающей внешностью, а годы лишь подчеркивают ее удивительные черты.
В день рождения артистки портал amic.ru публикует подборку фотографий прекрасной актрисы.
Комментарии
норм куколка.
Ммммммм....
Гость в 08.02 - не мычи. Дыши глубже, а то с глазами беда может случиться.....
Ооооо а ооо
Что-то не фонтан девочка... В Барнауле точно знаю несколько гораздо симпатичнее.
Плохой фотограф, чет сати казанова даже на себя тут не похожа
Где талант проявляла?
Правду говорят, если в сми регулярно писать про один и тот же столб, то через какое-то время к нему пойдут паломники
Неплохо сыграла в "Trut detective 2"
"в пятницу, 17 ноября"
А какой год?
Норм такая.