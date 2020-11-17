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Канадская красотка. Рэйчел МакАдамс празднует день рождения

, ИА "Амител"
Голливудской звезде 17 ноября исполняется 42 года

Фото: из открытых источников

Великолепная и миниатюрная Рэйчел МакАдамс во вторник, 17 ноября, празднует свой 42-й день рождения.

Эта канадская актриса обладает не только незаурядным талантом, но и потрясающей внешностью, а годы лишь подчеркивают ее удивительные черты.

В день рождения артистки портал amic.ru публикует подборку фотографий прекрасной актрисы. 

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Комментарии

17.11.2017 07:03
- гость -

норм куколка.

17.11.2017 08:02
- гость -

Ммммммм....

17.11.2017 09:49
Иван Тычёблин

Гость в 08.02 - не мычи. Дыши глубже, а то с глазами беда может случиться.....

17.11.2017 12:05
- гость -

Ооооо а ооо

17.11.2017 14:30
Жоржик

Что-то не фонтан девочка... В Барнауле точно знаю несколько гораздо симпатичнее.

17.11.2017 17:38
- гость -

Плохой фотограф, чет сати казанова даже на себя тут не похожа

17.11.2018 07:41
- гость -

Где талант проявляла?

17.11.2018 08:43
- гость -

Правду говорят, если в сми регулярно писать про один и тот же столб, то через какое-то время к нему пойдут паломники

17.11.2018 10:57
АБОРИГЕН

Неплохо сыграла в "Trut detective 2"

18.11.2018 23:27
Rew Gard_google

"в пятницу, 17 ноября"
А какой год?

17.11.2020 08:06
- гость -

Норм такая.

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