фото: asiarussia.ru
"Национальные истоки красоты" (Les origines de la beauté) – это некоммерческий художественно-документальный и исследовательский проект об этническом многообразии человечества, представленном через красоту женщин всех национальностей мира. Автор проекта – фотограф и журналист Наталья Иванова, специальный фотокорреспондент агентства ИТАР-ТАСС во Франции.
Проект был представлен в 2014 году на выставке в Париже, посвящённой Международному женскому дню. На сегодняшний день он насчитывает более 100 фото- и видеопортретов представительниц более 50 национальностей из 15 стран на четырёх континентах.
Комментарии
Боже! Какие мы все разные! И такие красивые девушки! У каждой своя красота!
эстонка, датчанка, финка, португалка, сербка, бретонка, француженка, и далее все по списку, не айс)
Почему-то сразу вспомнились "Сумерки"...
Немка, там совсем не немка.
РУСская блондинка
белоРУСкая рыжая
Кто внушил бывшим постсовестким среднеазиатам что они азияты?
белые. смуглые люди с хорошо выраженными веками это не азиаты.
У азиатов века нет. В этом главное отличае белых от азиатов.
что за шея у русской девушки?
блеванул...специально самых страшных подобрали???
п.с: хотя чувашка норм.за русскую пойдёт...А вот вместо белоруски подсунули какую-то рептилию косоглазую)
Порадовали названия национальностей "гваделупка" и "хань"
Но материал не зеасчитан, нет "корячек", женщин народности "коряки"
Белорусски показаны рыжие, а не немки!!! ха-ха
Еврейки голубоглазые, хаха.
Тут такая помесь ненатуральная, и только генетика по своим маркерам в состоянии определить рассовую и национальную идентификацию.
Среднестатистическая немка это рыжеволосая или блондинка, с серо-голубыми глазами, а не жгучая брюнетка с грузинскими генами.