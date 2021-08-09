фото: asiarussia.ru

"Национальные истоки красоты" (Les origines de la beauté) – это некоммерческий художественно-документальный и исследовательский проект об этническом многообразии человечества, представленном через красоту женщин всех национальностей мира. Автор проекта – фотограф и журналист Наталья Иванова, специальный фотокорреспондент агентства ИТАР-ТАСС во Франции.

Проект был представлен в 2014 году на выставке в Париже, посвящённой Международному женскому дню. На сегодняшний день он насчитывает более 100 фото- и видеопортретов представительниц более 50 национальностей из 15 стран на четырёх континентах.