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Лагерь Освенцим: самая страшная страница в истории Второй мировой

, ИА "Амител"
27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста

27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), расположенный на территории оккупированной Польши.

В Освенциме были уничтожены порядка 1,6 млн человек, хотя, по некоторым оценкам, это число могло достигать и 4 млн. Большая часть из них составляли евреи. 

В 1947 году лагерь был переоборудован в музей, а в 1979 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

27.01.2018 10:15
Не минимум

Ужас! И после этого говорят о человеческой душе, натуре, человечности, что мы же не звери! Жаль, что мы не звери, люди хуже в тысячу раз!!! Зверь убивает только ради собственной жизни, а у человечества миллион причин!!! А ещё мучить и издеваться!!! Люблю животных!!!

27.01.2018 10:28
- гость -

Ну немцев пленных потом по передохло тоже по Союзу не мало...

27.01.2018 11:23
- гость -

никогда понять не могу, зачем фашисты жгли людей? зачем? ну для чего, какая цель? использовать в качестве рабов - понятно, на органы - тоже понятно (ни в коем случае оправдать это нельзя, простить тоже, но это хотя бы объяснимо их сволочными целями). Но просто убивать? не укладывается в голове. Мрази шизоидные.

27.01.2018 11:37
- гость -

Мрази шизоидные.

вот поэтому

27.01.2018 11:39
- гость -

27.01.2018 11:23
- гость -
сначала в качестве рабов до полного изнеможения доводили. а потом.... работать эти люди не могут уже. кормить их за прост так никто не хотел. вот и жгли... чтобы не хоронить

27.01.2018 11:41
- гость -

А видел ли эти фото приду рок-фашистёнок Николай Десятниченко из Нового Уренгоя, которого учили и даже корректировали его доклад наши российские пэдагоги? Может надо его рожей натыкать? Вместе с теми учителями и его родителями.

27.01.2018 13:06
Violetta

Были там с мужем... ужас... Больше всего поразили экспонаты личных вещей заключённых: огромная куча детских сандаликов, размером со школьный спортзал, груда очков-пенсне и т.п. Жутко осознавать, что за каждой вещью- человеческая жизнь и судьбы тысяч семей...

27.01.2018 13:34
- гость -

А теперь эти недобитые фашисты ставят нам палки в Олимпийской теме! Не добили их в 45-м !

27.01.2018 15:11
ЛД

Им этого простить нельзя!!!!!!

28.01.2018 08:57
Сергей

В 90-е годы при переходе к так называемому "рынку" "цивилизованный" "человек" чубайс сказал - https://www.pravda.ru/politics/parties/sps/14-01-2004/46126-chubais-0/

28.01.2018 17:52
Мимопроходящий

Советская армия в своё время полякам "Выключила печи Освенцема", а их потомки сегодня в благодарность за то, на Россию "батон крошат, падлы..."

28.01.2019 01:59
Fel

Короткая же, однако, у Польши память...

28.01.2019 09:08
- гость -

28.01.2019 01:59
Fel

Поляки все время занимались "проституцией"... какое время не посмотри, то вашим, то нашим. Народ такой.

28.01.2019 09:47
- гость -

Не знаю, может быть, спорить в этом вопросе безнравственно. Но по моему мнению самая страшная страница Второй Мировой- это блокада Ленинграда. Лагеря смерти строились по обе стороны фронта, и немцами и союзниками. В условиях войны,когда собственное гражданское население испытывает проблемы с продовольствием, никто не будет усиленно снабжать лагеря. Просто об ужасах советских и американских лагерей говорить не принято. Но вот то, что сотворили фашисты и союзные им финны с гражданским населением Ленинграда- это геноцид. Филиал ада на земле был в осажденном городе...

27.01.2020 07:01
- гость -

Просто об ужасах советских и американских лагерей говорить не принято.

Ну, о советских концлагерях ещё Шаламов упоминал, а американские это какие?

27.01.2020 07:03
- гость -

Как можно было этого уродца Гитлера, кормить до 21.06.1945? Я не понимаю!

27.01.2020 07:05
- гость -

Освенцим был основан в мае 1940, почему Сталин не врезал по зубам этой фашистской гидре?

27.01.2020 07:41
- гость -

"а американские это какие?"
- В школе плохо учился или школа такая была? Вроде чего проще - забил в поисковике "Концлагери в США" и вперед. Только во ВМВ больше всего погибло китайцев - под 50 млн., только они недочеловеки, "чего их считать" (ц), поэтому для англосаксов ВМВ началась 1.09.1939, когда в азии уже было уничтожены десятки миллионов.

27.01.2020 08:15
Ольга

Смотрите ...И помните!

27.01.2020 08:15
Читатель

27.01.2020 07:01
- гость -
Шаламов не просто упоминал. Он развенчал своими рассказами систему до основания, и это не считая чисто художественной ценности его произведений.

27.01.2020 08:16
- гость -

Только во ВМВ больше всего погибло китайцев - под 50 млн., только они недочеловеки, "чего их считать" (ц), поэтому для англосаксов ВМВ началась 1.09.1939, когда в азии уже было уничтожены десятки миллионов.

А это не те китайцы, которые сейчас содержат в концлагерях, на полном пансионе уйгуров-мусульман? Или другие?

27.01.2020 08:20
- гость -

- В школе плохо учился или школа такая была? Вроде чего проще - забил в поисковике "Концлагери в США" и вперед.

"КонцлагерИ" .. вижу как ты учился.
Интернировали японцев, которые покрошили 50 миллиардов китайцев. Потом япы получили две бимбы на голову - поплачь.

27.01.2020 08:21
- гость -

08:15
А чё там развенчивать, кабутта все считали ГУЛаг курортом.

27.01.2020 08:23
- гость -

08:15
Ольга
Смотрите ...И помните!

За ГУЛаг не хочешь поплакать, в котором убийцы,насильники,воры были - "друзьями народа", а осужденные по 58 ст. - "врагами народа" ?

27.01.2020 08:34
Читатель

27.01.2020 08:21
- гость -
А как-будто щас не считают всякие гоблинопучковсике и им подобные иже с последователями? Так что представь себе: считали и считают до сих пор, либо дают оценку типа подумаешь ну сидели и что, щас тоже сидят. И я писал не про ГУЛАГ (к новости это не относится), а про развенчание системы в связи с упоминанием имени Варлама Шаламова.

27.01.2020 09:13
- гость -

Как господь допускает такое...

27.01.2020 09:20
- гость -

Шалама Варламова, шалом его потомкам, читал. Крайне нескладные тексты. Плохо читаемы с точки зрения изложения мысли.
Его право на его точку зрения. Бога ради. У нас каждый суслик - агроном, а каждый осуждённый - невинен как младенец. Это общая история для абсолютно всех, и плохих, и хороших людей.
Но то, что он чего то там потряс - это мимо. Если чем он и трёс, то явно не устоями, а скорее своими тестикулами.

27.01.2020 09:25
- гость -

Вобшем, война зло злющее. И все там хороши, без исключения...

27.01.2020 09:32
Читатель

27.01.2020 09:20
- гость -
Утилитарный ты ватник ты дядя. Читай Володю Сорокина и Солженицына бездарненьких.

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