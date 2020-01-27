27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), расположенный на территории оккупированной Польши.

В Освенциме были уничтожены порядка 1,6 млн человек, хотя, по некоторым оценкам, это число могло достигать и 4 млн. Большая часть из них составляли евреи.

В 1947 году лагерь был переоборудован в музей, а в 1979 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.