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Лакоманьяки: подборка самого странного маникюра

, ИА "Амител"
С такими ногтями только фотографироваться

Фото из соцсетей

15 мая в мире отмечается День лакоманьяка – праздник поклонников маникюра и коллекционеров лака. Появился он совсем недавно, в 2016 году, благодаря усилиям сообщества любительниц ярких ногтей в LiveJournal. 

Мы собрали для вас к этому дню фотографии самого безумного маникюра.

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

15.05.2018 10:47
- гость -

Дурдом!

15.05.2018 11:18
kroxa9861

стесняюсь спросить: а как зад вытирать с такими ногтями?

15.05.2018 11:21
Читатель

Мне понравилось.

15.05.2018 11:32
месный

15.05.2018 11:18
kroxa9861

блин, опередил с вопросом

15.05.2018 11:32
- гость -

Гадость...

15.05.2018 11:36
Грантштейн

При просмотре картинок у меня возник только один вопрос: на ..., в смысле - зачем?

15.05.2018 12:20
- гость -

стесняюсь спросить: а как зад вытирать с такими ногтями


-как с языка сняли.
простейшую гигиеническую процедуру и то сам не сделаешь. надо просить помочь.

15.05.2018 13:04
- гость -

15.05.2018 11:18
kroxa9861 стесняюсь спросить: а как зад вытирать с такими ногтями?

А вот не надо его марать!

15.05.2018 13:15
kroxa9861


15.05.2018 13:04
- гость -

15.05.2018 11:18
kroxa9861 стесняюсь спросить: а как зад вытирать с такими ногтями?

А вот не надо его марать!


что не жрать совсем?

15.05.2018 13:53
- гость -

Девушки же не какают

15.05.2018 14:41
- гость -

Удобно, сразу можно отличить умалишенную шкуру от нормальной девушки.

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06:32
Лакоманьяки: подборка самого странного маникюра 11
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