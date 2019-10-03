Фото из открытых источников
Великолепная британская актриса Лина Хиди, которая прекрасно известна всему миру по роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", празднует 3 октября свое 46-летие.
Эта потрясающая артистка давно проявила свои драматические таланты в полнометражных картинах, но экранизация романов из цикла "Песнь льда и пламени" вывела ее на еще больший уровень популярности и славы.
В день рождения Лины Хиди мы подготовили подборку фото этой изящной женщины.
Комментарии
Вдувабельна!..
Хороша!
мама Лена прекрасна)))
ну раз про Игру престолов вспомнили, то могли бы и пару кадров оттуда взять. Например, как ее Джейми окучивает))))