Фото из открытых источников

Великолепная британская актриса Лина Хиди, которая прекрасно известна всему миру по роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", празднует 3 октября свое 46-летие.

Эта потрясающая артистка давно проявила свои драматические таланты в полнометражных картинах, но экранизация романов из цикла "Песнь льда и пламени" вывела ее на еще больший уровень популярности и славы.

В день рождения Лины Хиди мы подготовили подборку фото этой изящной женщины.