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Наверное, самое яркое воспоминание у многих из детства зимой – это катание на санках с родителями или друзьями. Горки, лыжи, коньки, снежки: столько чудесных занятий на улице. И ты приходишь домой после них весь мокрый, в снегу, но такой счастливый.