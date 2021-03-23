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Самая известная актриса Голливуда умерла ровно 10 лет назад – 23 марта 2011 года. Она прожила 79 лет. С самой молодости и до последних дней была первой красавицей киноиндустрии и иконой стиля. Пожалуй, самый известный факт её биографии – роль Клеопатры. Однако были в её жизни и другие очень важные события. Расскажем о некоторых из них.

1. Никогда не училась актёрскому мастерству профессионально. Её смело можно назвать самоучкой. Но при этом всю жизнь работала над самосовершенствованием и развитием своего актёрского таланта.

2. Восемь раз выходила замуж. Её первым мужем был наследник империи отелей Конрад Хилтон. Но брак распался уже через восемь месяцев. Из-за ревности к её славе супруг начал выпивать. От второго мужа, английского актёра Майкла Уилдинга, она родила двух мальчиков. От третьего, продюсера Майка Тодда, – дочь. А ещё два раза вышла замуж и два раза развелась с популярным голливудским актёром Ричардом Бертоном. Четвёртого ребёнка она удочерила. На момент смерти у неё было 10 внуков и 4 правнука.

3. Элизабет Тейлор очень любила драгоценности: её коллекция ювелирных изделий насчитывала 269 наименований. По этому поводу она даже написала книгу "Мой роман с драгоценностями". В Голливуде она считалась образцом блеска и гламура.

4. В 80-х годах проходила лечение от алкогольной и лекарственной зависимости в специальной клинике.

5. Роль Клеопатры получила в борьбе с Мэрилин Монро, Джоан Вудворд, Дженнифер Джонс, Брижит Бардо, Джиной Лоллобриджида, Одри Хепбёрн и Софи Лорен. За участие в картине попросила миллион долларов и 10% от прибыли. Таких денег тогда никто не получал.