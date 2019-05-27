Летние каникулы совсем скоро, и впереди три месяца, для того чтобы набраться сил на новый учебный год. Многие родители летом отправляют детей в лагеря, и вопрос того, как выбрать хороший лагерь своему ребенку, из года в год не теряет своей актуальности. Безопасность в лагере, условия проживания, чем занимаются дети в современных лагерях – обо всем этом в нашей статье с комментариями эксперта, основателя одного из популярных детских научных лагерей в Подмосковье.

Эксперт: Решетов Денис Александрович, основатель и директор научного лагеря "Слон и Жираф".

Отец троих детей (два мальчика и одна девочка).

Серебряный и золотой медалист Всероссийских и международных олимпиад по биологии.

Окончил факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ в 2009 г.

Руководитель оргкомитета регионального тура Всероссийской олимпиады по биологии в г. Москве и сборной команды г. Москвы в периоды с 2004 по 2016 год.

1. Безопасность

Отправляя ребенка куда-то одного, этот вопрос беспокоит родителей в первую очередь. Ведь безопасность – это и условия трансфера до места, и нахождение в месте скопления детей посторонних людей, и коллектив лагеря – те люди, которые будут непосредственно присматривать и общаться с детьми, и даже наличие у школьников большого количества свободного времени, когда они предоставлены сами себе.

Узнать информацию можно, прежде всего, на сайте лагеря. Советуем обратить внимание на такие важные моменты: огорожена ли территория лагеря, есть ли охрана и КПП, ведется ли видеонаблюдение, могут ли посторонние люди попасть на территорию лагеря, есть ли медицинский персонал.

Не забудьте уточнить, как и когда будет организован трансфер в лагерь и обратно, будет ли положенное охранное сопровождение при перевозке.

Поинтересуйтесь, как устроен распорядок дня у детей – много ли у них свободного времени; изучите состав коллектива, который будет работать с детьми, кто эти люди, какое у них образование, опыт, возраст.

Комментарий эксперта:

Лагерь можно выбирать по рекомендациям друзей и знакомых, которые уже отправляли своих детей в какое-то место, а можно самостоятельно подобрать, изучив тонну информации на сайтах и отзывы. В обоих случаях я рекомендую обратить внимание на основные требования и детали. К сожалению, не всегда организаторы лагерей предоставляют достоверную информацию, это отдельная тема для беседы, но эти вопросы обязательно должны быть заданы при выборе и получены исчерпывающие ответы. Да, найти в сети честные отзывы о лагерях непросто. Я бы посоветовал не забывать поговорку "Доверяй, но проверяй!". Рынок детских лагерей сейчас очень насыщен, существует большая конкуренция, каждый организатор лагеря стремится выглядеть самым лучшим, самым безопасным, самым полезным и интересным, в общем, самым-самым для ребенка. И хороших, качественных лагерей действительно много! Но есть и те, которые немного приукрашивают настоящее положение дел. Как проверить? Внимательно изучить информацию на сайте, задать максимальное количество вопросов представителям лагеря, прочитать отзывы на сайте и на сторонних ресурсах. Важно помнить, что всегда будут положительные и отрицательные отзывы, и обращать внимание в отзывах нужно не на эмоциональную, а на содержательную часть. Все люди разные, и им будут важны разные моменты. При этом люди стремятся донести другим важную информацию, предостеречь и обезопасить от ошибок. Хочу заметить, что в наш лагерь "Слон и Жираф" возвращаются дети из года в год и зовут своих друзей. Именно так начинался наш путь в 2007 году – через надежное сарафанное радио! За 12 лет из маленького научного лагеря для моих детей мы стали масштабным проектом для детей и взрослых.

2. Коллектив: вожатые и учителя

Фактор выбора, который тоже относится к безопасности, но должен быть рассмотрен отдельно. Этот момент очень важен. К сожалению, далеко не все взрослые могут стать примером для детей, равно, как и не все взрослые добросовестно исполняют свои обязанности, а ведь именно в их руках, пока родителей нет рядом, окажутся детские жизни и души. Важно понимать, кто будет находиться в смене рядом с ребенком.

С одной стороны, лагерь – это ступенька во взрослую жизнь, поэтому здорово, когда ребенок находится достаточно далеко от родителей. С другой стороны – слишком много других нюансов, например, возраст ребенка и его привычки, его уровень самостоятельности в данный момент, семейные традиции, финансовые возможности и многое другое. Все это хороший педагог и человек, который будет рядом, может учесть и найти подход к конкретному ребенку, для того чтобы сделать его пребывание в лагере комфортным.

Комментарий эксперта:

В зависимости от того, какой профиль лагеря был выбран, необходимо уточнять про образование и педагогический опыт преподавателей. Очевидно, что спортсмен не сможет вести программу по химии в научном лагере, точно так же, как студент младших и даже старших курсов не сможет настолько хорошо выстроить обучающий процесс, как это сделает преподаватель со стажем. И, конечно, морально-этические характеристики педагогов. Если обобщить, то важны профессиональные и личностные характеристики.

Важно узнать, как проводился отбор вожатых, по каким критериям и принципам – какой есть вожатский и педагогический опыт, какие личностные особенности человека. В нашем лагере вожатые проходят строгий отбор, о котором я готов рассказать отдельно.

Важно помнить, что вожатые – это те, кто несет ответственность вместе с педагогами и администрацией за жизнь и здоровье детей. Например, в нашем лагере система выстроена так, чтобы предотвратить несчастные случаи. Свободное время у ребенка, когда он не знает, чем себя занять, является одним из основных источников опасности в лагере. В лагере "Слон и Жираф" для детей все время проводятся занятия либо развлечения, они всегда находятся под присмотром преподавателей и вожатых.

3. Условия проживания

Проживание – это и питание, и ночевки, и комфортные санитарно-гигиенические условия. В современных лагерях в этом пункте разница может быть колоссальной – найдутся условия на любой вкус и кошелек. Нужно учитывать, что важно для вашего ребенка, к каким условиям он привык, хочет ли он жить в комнате с несколькими другими детьми и сможет ли приспособиться к походным условиям "полевого" душа и удобств на улице. Совет, как и выше, похож – спрашивайте у организаторов лагеря. Интересуйтесь информацией у других родителей, читайте на сайте, смотрите фото и реальные отзывы.

Комментарий эксперта:

Что касается размещения и условий проживания, то тут выбор остается за ребенком и его родителями. Кому-то достаточно комфортно жить в шестиместном номере, а кто-то предпочтет быть только с одним соседом. При выборе вариантов размещения обратите внимание на тот уровень комфорта, который может предоставить данный лагерь – ванная комната в номере или на этаже, какая сантехника, когда был сделан ремонт последний раз, качество спальных мест и прочее. Мы в свое время сделали выбор в пользу достаточно высокого уровня комфорта проживания, как для детей, так и родителей. Это наше принципиальное решение: "нет" туалету на улице, старым кроватям и матрасам, ремонту середины прошлого века и жизни, как кильки в банке!

Питание детей должно быть безопасным для здоровья, соответствовать нормам и, что очень важно, вкусным и разнообразным! Рекомендую узнать обо всей разрешительной документации для кафе или столовой в лагере, где будет питаться ваш ребенок.

Если ваш ребенок собирается в спортивный лагерь, чтобы активно заниматься теннисом или футболом, на территории лагеря должен быть оборудованный теннисный корт или футбольное поле, но иногда оказывается, что их просто нет или их уровень не позволяет проводить комфортные тренировки. Советую внимательно изучить инфраструктуру лагеря – наличие бассейна, игровой площадки, зеленой зоны, условия проживания в целом, соответствие инфраструктуры лагеря заявленной программе отдыха. Как правило, данная информация доступна на сайтах лагерей. На одной из наших баз есть аквапарк, термальный комплекс и даже зоопарк, и обо всем этом можно увидеть информацию и фото у нас на сайте.

4. Программы отдыха, активности и специализация

Идеальных лагерей не бывает, но бывают те, что отлично подходят именно для вас и вашего ребенка. Раньше были только санаторно-курортные и оздоровительные лагеря с длинными сменами и большим отрядами. Как известно, спрос рождает предложение, и в настоящее время выбор лагерей настолько огромен, что порой его сделать очень сложно. Есть творческие, спортивные, туристические, оздоровительные, профильные – языковые, естественнонаучные, технические направления с множеством разветвлений и другие.

Отправляя ребенка в лагерь со специализацией, определитесь с ним заранее, что хотите получить от такого комбинированного отдыха. Учеба или спорт, насыщенность программы, интересная активность в свободное от занятий или тренировок время. Что хочется получить от отдыха – новые углубленные знания, интересный опыт, компанию. А может быть, нужно подтянуть какие-то предметы и лето – отличный шанс, которым стоит воспользоваться.

Комментарий эксперта:

Все дети разные – у всех разные требования и ожидания. Даже если лагерь замечательный, но вашему ребенку совершенно не интересно заниматься художественным творчеством и танцами, то его отдых в лагере с таким уклоном может оказаться разочарованием для него, а еще напрасной тратой времени и денег. Моя рекомендация: присмотритесь к ребенку – что ему интересно, потом спросите о его пожеланиях – и совместно примите решение. Конечно, если это подросток, то вполне можно доверить ему самостоятельный выбор, внеся в него некоторые поправки. Поверьте, ребенок будет рад и благодарен такому подарку!

В лагере "Слон и Жираф" смены состоят из программ по семь дней. Это было придумано в частности для того, чтобы дети могли погрузиться в какое-то профильное направление на короткий, но очень интенсивный период, понять и почувствовать – как им заниматься определенной наукой, и если понравится – приехать на следующую программу!

Имеет значение и программа лагеря. В разных лагерях программа и распорядок дня предполагают большую или меньшую загруженность ребенка. Здесь тоже важно смотреть на предпочтения – сколько необходимо именно вашему ребенку свободного или насыщенного разными активностями времени. Например, в нашем лагере ежедневно отведено 6-7 академических часов на занятия с профильным педагогом. В остальное время дети занимаются с вожатыми – физическая активность, занятия на свежем воздухе, командные игры, квесты, танцы и пр. Почти нет времени на безделье и скуку! Кому-то подходит такой ритм, а кому-то нет. По моему мнению, родителям важно получить исчерпывающую информацию и сделать выбор, исходя из предпочтений своих и ребенка.

Есть лагеря с разными по длительности сменами – от 5 до 30 дней. В некоторых в отряд входит от 25 до 40 человек, в других – не более 10 детей. Здесь важно понимать, что небольшие отряды позволяют вожатым и преподавателям больше уделять внимание каждому ребенку, учитывать его индивидуальные особенности. В наших группах – не более 12 детей. Мы считаем это важной составляющей адаптационного и обучающего процессов. Кроме того, конечно, это еще один пунктик к вопросу о безопасности детей под присмотром.

5. Возраст детей в отрядах

Немаловажным на отдыхе для ребенка будет момент комфортной социализации с другими детьми. Кому-то интересно общаться только с ровесниками, а кто-то в обычной, "дворовой" и внешкольной жизни привык тянуться за более старшими детьми. Выбирая лагерь, поинтересуйтесь о возрастном составе отрядов. Важно узнать, как их комплектуют, по какому принципу происходит разделение, какие обязанности есть у младших и старших отрядов, есть ли различия в распорядке дня и условиях проживания.

Комментарий эксперта:

Прежде всего, хочу сказать, что несмотря на возраст ребенка, я советую подготовить его к будущей поездке в любом возрасте. Если у вас маленький ребенок и он едет в лагерь в первый раз, было бы хорошо заранее начать рассказывать ему о том, что такое лагерь, чем он там будет заниматься, где и с кем жить, что есть, кто его там будет окружать, какие правила ему необходимо соблюдать и чего делать категорически нельзя. Тем самым возможно будет снизить его стресс, развеять страхи, поддержать его и настроить на увлекательное путешествие. Небольшой стресс, конечно, будет, как и у любого человека, делающего что-то в первый раз, но таким образом можно минимизировать страх.

Если говорить про возраст детей в одной группе или отряде, то я придерживаюсь мнения, что разделение по возрасту необходимо. Смешанные группы кому-то подходят, а кому-то нет. Например, не всегда старшеклассникам будет комфортно в одной группе с младшими школьниками или наоборот. Но, конечно, выбор остается за родителями.

Если говорить про наш лагерь, то такое разделение просто необходимо. Так, например, в то время, когда младшие школьники занимаются ботаникой и зоологией (или по другим программам), то старшие школьники уже готовы к изучению биохимии, биоинженерии и других сложных вещей, в том числе и олимпиадных. У нас есть группы для 2-3, 4-5, 6-7 и 8-11 классов. Но, как и в любом правиле, бывают исключения! Если есть огромное желание освоить какое-то направление, то в индивидуальном порядке мы рассматриваем такой запрос от ребенка и его родителей.

Кроме того, в этом году от возраста учеников у нас меняются условия проживания. Все смены школьников младших классов организованы на базе с условиями "Комфорт", что подразумевает двухместное размещение и питание по системе "шведский стол". А это значит, что ребенок будет высыпаться и никогда не останется голоден. Такие моменты важны, прежде всего, родителям, которые отпускают маленького человека в первое отдельное путешествие, и я советую этот момент тоже учесть.

6. Дополнительные траты: оборудование и трансфер

Выбирая лагерь, всегда стоит уточнить, какие именно составляющие отдыха входят в путевку и на что придется потратиться дополнительно – в конце концов, именно от этого складывается конечная стоимость такого отдыха для родителей. Это необходимо, чтобы не оказаться в ситуации, когда бюджетный на первый взгляд лагерь не предусматривает массы важных моментов, за которые придется доплатить.

Отправляя ребенка на длительную смену, стоит подумать, насколько реально (и затратно) будет навестить его в ходе смены на выходных.

Если ребенок едет в туристический или спортивный лагерь, необходимо выяснить, что из оборудования будет выдано на время программы, а что понадобится приобрести или арендовать; какие экскурсии, развлечения на территории лагеря или во время смены войдут в стоимость путевки.

Комментарий эксперта:

Какие лагеря лучше – те, что располагаются близко или далеко от места проживания? Это всегда выбор родителей. Конечно, если лагерь относительно близко, всегда можно сесть на машину и доехать до места, чтобы убедиться, что все в порядке. Лагеря "Слон и Жираф" находятся на базах в Подмосковье, что одновременно позволяет навестить ребенка в любой момент и дать ему определенную свободу и ответственность.

Важно спросить у организаторов отдыха об условиях проезда до и из лагеря – как организован и входит ли в стоимость трансфер. В зависимости от расположения лагеря, возможно, вам придется покупать билеты на самолет, поезд или везти самостоятельно ребенка на машине, что не всегда удобно. Это дополнительные финансовые расходы и ваше время. Мы просто организовали трансфер от и до Москвы на комфортабельном автобусе. Это делает более простой и ясной логистику и для нас, и для родителей!

В некоторых лагерях (НЕ в нашем!) родителям выдается отдельный список вещей и оборудования того, что родители должны купить и привезти для участия ребенка в программе. Например, вы записали ребенка в туристический лагерь на десятидневную программу по сплаву по реке. Некоторые лагеря предоставляют оборудование – палатки, спальные мешки и пр., а некоторые – нет. Конечно, для комфортного и безопасного участия ребенка просто необходимо купить все это оборудование, которое может стоить весьма дорого. Или другой пример: программа по робототехнике или мультипликации в научном лагере. Некоторые лагеря обеспечивают участников только частично – планшетами, ноутбуками, камерами для съемки и др. Все эти нюансы я рекомендую уточнить у организаторов лагеря заранее. В лагерях "Слон и Жираф" необходимо привезти только ребенка и его личные вещи! Мы обеспечиваем всем необходимым оборудованием участников программ всех направлений.

7. Что еще важно помнить, отправляя ребенка в детский лагерь

Подготовьте заранее справки и документы. Отправляя ребенка в лагерь, вам понадобятся документы, свидетельствующие о том, что у него нет инфекционных заболеваний и сделаны все необходимые прививки. Это необходимо для безопасности его и других детей. Не забудьте про аллергию и ограничения по здоровью. Если ребенку требуется специальная диета, у него есть аллергия на продукты, пыльцу определенных видов растений, чувствительность к лекарствам или укусам – это должно быть отражено в медицинской карточке. Стоит отдельно предупредить об этом ответственного за смену взрослого, чтобы он мог донести информацию до педагогического и вожатского состава. И, конечно же, отправляя на смену ребенка, позаботьтесь о комплекте одежды на разную погоду и сменном белье.

Комментарий эксперта:

Организовывая лагеря много лет, мы давно составили своеобразную памятку о том, какой список документов необходимо передать с ребенком при отправке в лагерь, что можно и чего нельзя давать детям с собой, какую одежду стоит захватить для комфортного пребывания. Мы разместили ее на нашем сайте и в обязательном порядке высылаем родителям незадолго до отправки. Кстати, в своем обращении мы настоятельно просим родителей не давать детям в дорогу фастфуд, чипсы, консервы и скоропортящиеся продукты. Качество питания в наших базах позволяет детям не оставаться голодными, а за качество принесенной еды и последствия для здоровья трудно отвечать. А вообще – привозите к нам детей, и убедитесь сами! "Слон и Жираф" говорит школьникам "Добро пожаловать на смены 2019"!

Детский лагерь "Слон и Жираф"

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