26 мая 2019 года вступил в силу приказ Минтруда, корректирующий методику расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, сообщает "Российская газета".
Он логически продолжает подписанный Владимиром Путиным закон о новом порядке расчета пенсий для малообеспеченных неработающих пенсионеров.
Закон изменяет порядок начисления социальных доплат к пенсии. Сначала устанавливается социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения до уровня ПМП в регионе, а затем только осуществляются индексация пенсии и выплаты.
Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году.
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