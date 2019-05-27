День пограничника в Алтайском крае отметят концертом и боевым расчетом

Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю организует торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню пограничника.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 27 мая в Барнауле на площади Ветеранов состоится боевой расчет, в котором примут участие те, кто навсегда связал свою жизнь с границей. Торжественное мероприятие начнется в 19 часов. После боевого расчета пройдет праздничный концерт с участием сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Там же все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу, сообщили в пресс-службе ведомства.
28 мая в 10 часов на площади Победы состоится торжественный митинг с возложением венков к памятнику павшим за Родину.
В современной России День пограничника 28 мая установлен Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск".
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