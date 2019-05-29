Компания "Инфотекс" и Центр квантовых технологий МГУ презентовали первый в России телефон с квантовым шифрованием, сообщает газета "Ведомости".
Его производители обещают абсолютную защиту от прослушки. Дело в том, что фотоны, которые используются для передачи данных, невозможно измерить, не изменив их значения.
Для безопасной связи между собеседниками у каждого из них должен иметься такой аппарат.
Есть и существенное ограничение по расстоянию – абоненты для разговора должны находиться друг от друга не дальше 25 километров.
Также может отпугнуть клиентов и цена. Один аппарат с квантовой защитой связи обойдется в 30 млн рублей.
Серийное производство защищенных от прослушки телефонов планируется запустить в 2019 году.
Комментарии
Ну всё, сейчас все террористы, которые не смогли блокировку "телеграмма" обойти. Накупят себе этих трубок.
25 км? Значит, радиоволны.
Значит, перехватывается.
А дешифровка - дело техники
Биткоины майнятся, чем, думаете компы и майнеры занимаются?
Секретными задачами Пентагона, дешифровкой.
Суммарная планетарная мощь такова, что коды как орешки щелкаются