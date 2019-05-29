Ученица 11-го класса в Чебоксарах скончалась во время ЕГЭ по математике, сообщает РИА "Новости".
Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, по внешнему виду девочки, которая была инвалидом с детства, было заметно, что ей нездоровится.
Присутствовавшие медработники рекомендовали ей отказаться от сдачи экзамена, но она, будучи совершеннолетней, настояла на участии в ЕГЭ.
Около часа она выполняла задания, а потом попросила разрешения выйти из кабинета. В коридоре ей стало плохо.
Ученице начали оказывать медицинскую помощь и проводить экстренную реанимацию, но тщетно – девочка скончалась.
Комментарии
Фашисты ! С этим ЕГЭ достали уже- сколько детей угробили и сделали психами!
Металлоискатели, омон, шмон. Вот егэ так егэ.
30.05.2019 00:25
gorca
30.05.2019 06:51
Роман
Идите повторяйте, 6-го математика. Или у вас вчера была?
Девочки с детства не повезло и умерла ребенком, вот за что это? Понятно, что если есть рай, она в раю, но чувство несправедливости остается. Без комка в горле читать такую новость невозможно. Столько тварей живут долго и счастливо, это же неправильно?
ДевочкИ с детства не повезло
Не жертва ЕГЭ?
Какая забота о будущем поколении с этим ЕГЭ. Все прикреплено понимают что ни какого нет...
Наиболее вероятная вина - родителей. Девочке вдалбливали в голову что она ОБЯЗАНА сдать ЕГЭ. Что если она не сдать, то жизнь закончится. Несколько раз объяснял знакомым, что не стоит ставить перед ребенком выбор или ЕГЭ или ничего. Тут и до инфарктов, инсультов, суицида не далеко.
Да, важно учиться, но не важнее жизни. Родители, не наседайте на детей. Не сдаст сегодня, пересдаст через год.
30.05.2019 07:29
- гость
Ты откуда свалился?
30.05. ЕГЭ (базов и проф) был по всей стране..