Nissan взял на таран киоск с шаурмой в Новосибирске

Авария случилась в Дзержинском районе утром 29 мая, сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54.

На перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Королева водитель Nissan Primera потерял управление транспортным средством. В результате он выехал на полосу встречного движения.

Остановил хаотичный заезд киоск с шаурмой, который на высокой скорости протаранила иномарка.

К счастью, никто из пешеходов не пострадал. Автолюбителя от тяжких травм спасла сработавшая подушка безопасности. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.