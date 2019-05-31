1 и 2 июня в ТРЦ "Пионер" встречаем лето играми, танцами и подарками

Начало лета – событие, которое нужно отмечать весело, ярко и незабываемо. ТРЦ "Пионер" приглашает всех на День защиты детей и встречу лета 1 и 2 июня. Вас ждет целых два дня безудержного веселья и море подарков.
1 июня с 13:00 пройдет праздник День защиты детей. ТРЦ "Пионер" подготовил для вас:
- самых топовых героев;
- квест для детей;
- фотозону;
- аквагрим;
- сладкую вату для всех гостей;
- шоу мыльных пузырей;
- крио шоу;
- серебряное шоу;
- самое главное – розыгрыш подарков.
ТРЦ "Пионер" выберет шесть победителей. У всех вас есть возможность уехать обратно на супервелосипеде, самокате или скейтборде. Для участия в розыгрыше необходимо пополнить карту "Пионер Парка" от 500 рублей и зарегистрироваться на кассе.
А 2 июня на фуд-корте ТРЦ "Пионер" пройдет танцевальное мероприятие IG DANCE. Лето уже дарит нам теплые дни, каникулы начались, а значит, нет причин сидеть дома, приходите в ТРЦ "Пионер" развлекаться. С 14:00 до 17:00 – целых три часа зажигательных ритмов.
В программе:
- Танцы народов мира. Развлекаясь, узнаем новое и погружаемся в культуру разных стран. Скучно точно не будет.
- Конкурсы для самых ярких танцоров – покажите, как вы двигаетесь, станьте лучшими и выиграйте призы от партнеров и спонсоров.
- Увлекательные мастер-классы от профессиональных танцоров города. Теперь вы точно выучите новые движения, станете самыми пластичными и артистичными.
- Потрясающий аквагрим, который дополнит образ для танцев. Краски, блестки, усики и ушки – мастера-художники помогут вам принять незабываемый облик.
- Для пополнения сил – вкуснейшая сахарная вата.
- Фонтан хорошего настроения, бодрых песен, зажигательных ритмов и улыбок. Уходя с праздника, вы унесете домой вдохновение и заряд позитива на все лето.
Вход на все праздничные события в ТРЦ "Пионер" – свободный. Приходите!
ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, проспект Ленина, 102в
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