Регионам предложили оставлять 30% от НДПИ в виде углеводородного сырья

Депутат Госдумы Михаил Щапов предлагает зачислять в бюджет субъектов РФ 30% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья, сообщает РИА "Новости".

Как пояснил Щапов, сейчас 100% доходов от этого налога получает федеральный бюджет, изменения предлагается внести в статьи 50, 56, 96.6 "Бюджетного кодекса Российской Федерации".

"Предлагаемые проектом федерального закона изменения направлены на частичное перераспределение налоговых доходов в виде налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья между уровнями бюджетной системы РФ – уменьшение установленных нормативов отчислений в федеральный бюджет с 100% до 70%, установление нормативов отчислений в бюджеты субъектов РФ в размере 30%", – говорится в пояснительной записке.

Реализация проекта приведет к перераспределению поступлений по НДПИ в виде углеводородного сырья между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ, что отразится на снижении ежегодных поступлений от этого налога в федеральный бюджет, в то же время увеличатся ежегодные поступления в бюджеты субъектов на аналогичную сумму, это не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Щапов также отметил, что принятие проекта поможет повысить качество жизни в регионах, а их жители получат реальную пользу от интенсивной разработки месторождений. Кроме того, чтобы компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета, предлагается уменьшить размер межбюджетных трансфертов для нефтегазодобывающих регионов, что также повысит их финансовую самостоятельность.