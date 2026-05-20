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Вирусолог: завоз Эболы в Россию возможен, но вспышки болезни не будет

Санитарные службы отслеживают прибывающих из стран с очагами инфекции

20 мая 2026, 08:46, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Завоз лихорадки Эбола на территорию России технически возможен, однако вспышки заболевания в стране не произойдет. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ученый пояснил, что из-за международных поездок человек, зараженный вирусом Эбола, действительно может приехать в Россию. Но санитарные службы тщательно отслеживают прибывающих из стран, где зарегистрированы очаги заболевания.

Поэтому даже если такой больной попадет в страну и у него проявятся признаки инфекции, он будет немедленно госпитализирован. Все люди, контактировавшие с ним, также будут помещены под наблюдение или изолированы.

Альтштейн подчеркнул, что масштабная вспышка Эболы России не грозит: в наших климатических и санитарных условиях эта инфекция не получит широкого распространения.

       

Комментарии 4

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гость

08:56:23 20-05-2026

Ну ну, вспомните как ВИЧ попал в Советский Союз, там тоже клялись и божились что к нам он не попадет все под контролем.

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Гость

09:12:06 20-05-2026

Ой да... Все идет по плану. Где-то мы уже это слышали.

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Мимопроходящий

13:40:12 20-05-2026

Да-да-да.. Про ковид говорили ровно тоже самое!!! )))

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Гость

13:45:45 20-05-2026

ага .помните, перед эпидемией ковида, парочка долбаная, которая прилетела в Барнаул, тоже гвоорили не будет ниче....в итоге чо? ...кстати, а что с той парочкой? Сколько людей из за них погибло. Надеюсь они не живы? Или ни за что не ответили?

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