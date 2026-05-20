Вирусолог: завоз Эболы в Россию возможен, но вспышки болезни не будет

Санитарные службы отслеживают прибывающих из стран с очагами инфекции

20 мая 2026, 08:46, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Завоз лихорадки Эбола на территорию России технически возможен, однако вспышки заболевания в стране не произойдет. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ученый пояснил, что из-за международных поездок человек, зараженный вирусом Эбола, действительно может приехать в Россию. Но санитарные службы тщательно отслеживают прибывающих из стран, где зарегистрированы очаги заболевания.

Поэтому даже если такой больной попадет в страну и у него проявятся признаки инфекции, он будет немедленно госпитализирован. Все люди, контактировавшие с ним, также будут помещены под наблюдение или изолированы.

Альтштейн подчеркнул, что масштабная вспышка Эболы России не грозит: в наших климатических и санитарных условиях эта инфекция не получит широкого распространения.