Россиянам решили сократить новогодние каникулы

Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году, пишет "Российская газета".

В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями, и увеличения каникул не произойдет. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

Отмечается, что жители России будут отдыхать в январе по "техническим причинам" всего восемь дней: с 1 по 8 января.

Ранее сообщалось, что Минтруд продлит россиянам майские праздники. В министерстве уточнили, что идея заключается в переносе январских праздников, совпадающих с выходными днями, на майские будни.

Если инициатива будет одобрена, россияне смогут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Также россияне будут отдыхать в честь Дня защитника Отечества – дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня – с 7 по 9 марта, Дня России – с 12 по 14 июня и Дня народного единства – 4 ноября.

По Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни в нашей стране на Новый год – это дни с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января – Рождество. В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет дней 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам. А в 2018 году за счет того, что суббота – 29 декабря 2017 года – была перенесена на понедельник – 31 декабря. Таким образом 30 и 31 декабря опять продлили отдых.