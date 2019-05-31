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Россиянам решили сократить новогодние каникулы

, ИА "Амител"
По Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни на Новый год – это дни с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января – Рождество
Жители России будут отдыхать в январе по 'техническим причинам' всего восемь дней / Фото: 1tv.com

Жители России будут отдыхать в январе по "техническим причинам" всего восемь дней / Фото: 1tv.com

Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году, пишет "Российская газета".

В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями, и увеличения каникул не произойдет. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

Отмечается, что жители России будут отдыхать в январе по "техническим причинам" всего восемь дней: с 1 по 8 января.

Ранее сообщалось, что Минтруд продлит россиянам майские праздники. В министерстве уточнили, что идея заключается в переносе январских праздников, совпадающих с выходными днями, на майские будни.

Если инициатива будет одобрена, россияне смогут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Также россияне будут отдыхать в честь Дня защитника Отечества – дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня – с 7 по 9 марта, Дня России – с 12 по 14 июня и Дня народного единства – 4 ноября.

По Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни в нашей стране на Новый год – это дни с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января – Рождество. В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет дней 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам. А в 2018 году за счет того, что суббота – 29 декабря 2017 года – была перенесена на понедельник – 31 декабря. Таким образом 30 и 31 декабря опять продлили отдых.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

31.05.2019 15:31
krash

Ну логично. Пенс возраст подняли,праздники сократить. Трудитесь рабы, пкоа семь шкур не слезет

0  0
31.05.2019 16:25
- гость -

Зачем в мае новогодние выходные,будет опять дубак дождь,слякоть,оставьте их в покое,че вы их тусуете или прибавьте их к 23 февраля

0  0
31.05.2019 17:05
ленин папа

Лучше в мае отдыхать, чем в январе. 8 дней после НГ - достаточно чтобы и с друзьями посидеть и на лыжах с детьми покататься. А кто не успевает на море слетать - так берите отпуск.

0  0
31.05.2019 17:54
- гость -

Лучше в мае на шашлычки сьездить, чем в январе по 25 градусному морозу на лыжах бегать

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