Спортивная одежда давно уже стала необходимым предметом гардероба. Каждый из нас хотя бы раз покупал себе спортивные штаны или олимпийку, и при этом совсем не обязательно для того чтобы заниматься в них спортом: просто удобнее этой одежды пока ничего не придумали. Казалось бы, ничего удивительного, однако в последнее время в этой сфере наметился любопытный тренд – особой популярностью стали пользоваться спортивные костюмы с надписью "Россия". В чем секрет того, что слово Russia* на спортивных вещах сегодня порой можно увидеть чаще, чем логотип Nike* или Adidas*? Разберемся в этом феномене и подскажем, где можно найти качественный костюм с надписью, которая не отвалится после первой стирки.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ОЛИМПИАДЫ

Для начала необходимо разобраться, почему именно надписи "Россия" стали популярны на спортивной одежде у наших соотечественников.

Начало этой популярности положила, конечно, олимпиада в Сочи в 2014 году: именно тогда Россия показала всему миру, что наш спорт не только жив, но и может побороться. Тогда и началась настоящая охота на спортивную одежду с символикой этой олимпиады. К слову, похожая ситуация была после проведения летней олимпиады в 1980-х в Москве, когда советская молодежь хотела всеми правдами и неправдами стать обладателем спортивного костюма, в котором выступали наши олимпийцы.

Далее следовала череда громких скандалов по подозрению в допинге, из-за которой дисквалифицировали лучших спортсменов России, а само участие нашей страны в олимпиаде было под большим вопросом. Тогда удалось решить вопрос мирно, но наши спортсмены выступали под нейтральным флагом. В знак поддержки все фанаты специально покупали спортивные костюмы с надписью Russia или "Россия", а во время выступления нашей сборной скандировали громче всех.

Носить одежду с надписью "Россия" в знак поддержки нашей сборной с подачи фанатов начали и обычные горожане: это стало своего рода отражением патриотической позиции, демонстрацией гордости достижениями нашей сборной. Выступила наша команда тогда, несмотря ни на что, весьма достойно.

ГДЕ КУПИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ КОСТЮМ

На волне популярности таких спортивных костюмов в интернете начали появляться вещи сомнительного качества: некоторые покупатели даже сталкивались с мошенниками, которые брали 100-процентную предоплату, а заявленный товар не отправляли. Однако это не означает, что интернет-магазинам нельзя доверять: ярким примером честного отечественного магазина, который может потягаться с крупными мировыми брендами, является интернет-магазин "Русич-Спорт".

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*Раша, Найк, Адидас – прим.ред.