Сделать жизнь в селе не хуже, чем в городе – на это будет направлена новая федеральная программа комплексного развития села. Ее впервые презентовали в Алтайском крае, где проживает более 1 млн жителей. Всего в России из 22 тысяч муниципалитетов 80% – это сельские поселения. В пятницу, 31 мая, в парламенте Алтайского края прошел форум "Устойчивое развитие сельских территорий – потенциал развития Российской Федерации", собравший не только алтайских чиновников и депутатов, но и депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и представителей российского Минсельхоза.

Кто приехал и что обсуждали

Форум был очень высокого уровня. Он проводился по инициативе комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике. Участие приняли председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров, заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, заместитель директора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития РФ Андрей Никифоров, первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и другие. Регион представляли губернатор Виктор Томенко, спикер парламента Александр Романенко, депутаты Госдумы и АКЗС, члены Совета Федерации, представители регионов России и муниципалитетов края.

Обсуждали тоже очень важный вопрос – впервые был представлен проект федеральной программы комплексного развития сельских территорий до 2025 года. Он разработан Министерством сельского хозяйства после исследования ситуации в российских селах (опрос прошел в 133 тысячах сел, где живет более 37 млн человек) и с учетом предложений регионов. Эта программа придет на смену недавно завершившейся программе по развитию села. Алтайский край – как площадка для первого обсуждения проекта – получил возможность первым высказать свои предложения в новую программу.

Как власти собираются развивать сельские территории

Новая программа будет называться "Комплексное развитие сельских территорий". Участникам форума ее презентовал замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев.

"Одна из главных задач – сделать сельские территории комфортными для проживания, сохранить молодых специалистов, обеспечить квалифицированными кадрами, которые бы с удовольствием оставались жить в селе, развивали территории. Сегодня из села колоссальный отток – в городе жить комфортнее", – сказал он.

И подчеркнул, что работа должна быть комплексной. Теперь нельзя так делать: в этом году – дорога, в следующем – ФАП, через пять лет – новая школа.

Власти ставят несколько индикаторов к 2025 году: сохранить долю сельского населения не менее 25,3%, достичь показателя 80% среднемесячных денежных ресурсов от уровня городских жителей, повысить долю благоустроенных жилых помещений в селах до 50%.

На реализацию программы (2020-2025 годы) будет выделено 2,29 трлн рублей, в том числе 1 трлн из федерального бюджета, 174 млрд рублей из бюджетов регионов и еще 1 трлн рублей – из внебюджетных источников. Уже в 2020 году будут выделены первые 228 млрд рублей.

Вообще российским селам на решение всех проблем с инфраструктурой, газификацией, водой, дорогами, медициной и образованием нужно более 6 трлн рублей. Но и 2,3 трлн рублей – это очень большие деньги.

В программе будет несколько направлений:

Развитие жилищного строительства и повышение уровня благоустройства домовладений. Речь о том, чтобы сельский дом имел такие же удобства, как и городская квартира, то есть газ, воду, отопление, канализацию и другие. Сегодня всего 32% сельских домов в России имеет все атрибуты благоустройства. Так, Минсельхоз предлагает ввести льготную сельскую ипотеку в 3% (или ниже, если регион найдет для этого собственные средства), помочь местным властям со строительством жилья для социального найма для сельских работников с возможностью дальнейшей приватизации, ввести льготные потребительские кредиты на обустройство жилья канализацией, водопроводом, газом, а также строительство детских площадок, восстановление памятников, освещение и другое.

Содействие занятости. В планах расширение программы компенсации затрат на обучение по аграрным специальностям, льготное кредитование на развитие бизнеса. "Мы будем поддерживать бизнес в селах, причем не только аграрного направления, но и вообще любой бизнес", – подчеркнул замминистра.

Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Здесь речь идет о помощи местным властям в строительстве дорог, электросетей и прочее.

Иван Лебедев отметил, что программа будет гибкой. Если власти увидят, что какие-то меры не эффективны, то их смогут поменять на другие.

Также он подчеркнул, что будут доделаны все объекты, завершены все начинания по предыдущей федеральной программе "Устойчивое развитие сельских территорий".

Что говорят о программе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и другие участники форума призвали федеральные власти соблюсти принцип справедливости, чтобы все регионы имели возможность получать деньги по программе, но в то же время не "грести всех под одну гребенку". Кстати, Томенко возглавляет рабочую группу Государственного совета России по направлению "Сельское хозяйство".

"Все регионы имеют свои сельские территории, поэтому одним из важных аспектов является соблюдение принципа справедливости, чтобы все села, где развивается сельское хозяйство, имели доступ к средствам государственной программы. При этом объем выделяемых из федерального бюджета средств увеличивается в разы. Возможность сформировать свои предложения и войти в конкурс на понятных условиях, по понятным критериям, поучаствовать в распределении этих денег и реализовать свои проекты с учетом увеличивающегося софинансирования со стороны внебюджетных источников – это важная вещь. Не все регионы могут себе позволить эту конкурентную борьбу. Поэтому в методиках реализации программы очень важно учесть некоторые первоначально разные стартовые условия в разных регионах. В общем-то, это главное", – подчеркнул глава региона.

Одним из важных новшеств он назвал предоставление поддержки на приобретение жилья. Что важно, эта мера распространяется не только на работников предприятий АПК и ветеринарных служб, но и на специалистов учреждений социальных отраслей.

Зампредседателя аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников отметил важность сельской ипотеки в 3%. По его словам, этот вопрос уже обсудили с председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной. Сейчас прорабатывается вопрос снизить первоначальный взнос с 20 до 10%.

"Если строительство нового дома из расчета 3 млн рублей, то 20 % (это будет 600 тысяч) – большая сумма для тех, кто мог бы воспользоваться такой возможностью", – сказал депутат.

Кстати, с инициативой снижения первого взноса ранее выступил депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор.

Сенатор Алексей Майоров добавил, что сейчас он и его коллеги добиваются выделения сельского направления во всех национальных проектах. Чтобы в проекте по медицине, например, запланировали и развитие сельской медицины.

"Всестороннее развитие села не должно ограничиваться только специальной программой, нужно чтобы оно было "зашито" и в остальные нацпроекты", – сказал он.

Главная задача, по его словам, чтобы социально-экономические условия жизни в селах не уступали городским. Да, полностью село не догонит город, но в жизни на селе есть другие преимущества, добавил он.

По словам спикера АКЗС Александра Романенко, в программу включили не только села, но и малые города с численностью населения до 30 тысяч человек. В Алтайском крае в таких городах проживает более 100 тысяч человек. И многие малые города испытывают те же проблемы, что и села. Он также назвал основные предложения регионов, которые были представлены на Совете Законодателей (совещательный орган регионов при СФ), где он возглавляет профильную комиссию.

"Во-первых, мы предлагаем предусмотреть в правилах распределения субсидий возможность установления соотношения федерального и регионального софинансирования в пропорции 99 % и 1 %. А во-вторых, при распределении средств учитывать такие показатели дифференциации, как доля сельского населения в регионе, географическое положение, плотность населения, демографическую ситуацию в сельской местности", – пояснил Александр Романенко.

Сколько из программы получит Алтайский край – пока непонятно. Но деньги нужны серьезные. По словам Виктора Томенко, чтобы закрыть все проблемы разом – 130 млрд рублей. Сумма для региона неподъемная. Хотя власти каждый год стараются направить в села максимальную помощь. Удается решить много проблем, но базовые пока остаются, признал глава региона.

Его заместитель Александр Лукьянов добавил, что за последние пять лет непосредственно на развитие сел было направлено более 5,8 млрд рублей. Это дало свой результат: в селах появляются новые социальные объекты, улучшается благоустройство, некоторые сельские труженики получают "подъемные". Новая программа выведет село на новый уровень. Главное сейчас – утвердить четкие правила работы и строгий контроль за тратой каждого рубля.