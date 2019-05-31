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Минтруд назвал неверными сообщения о сокращении новогодних каникул

, ИА "Амител"
Правительство ежегодно утверждает перенос праздничных дней, которые выпадают на нерабочие дни
Суммарная продолжительность выходных и праздничных дней будет короче / Фото: 1tv.com

Суммарная продолжительность выходных и праздничных дней будет короче / Фото: 1tv.com

В Министерстве труда заявили, что сообщения о сокращении новогодних каникул некорректны, поскольку нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются, их перечень содержится в ст. 112 Трудового кодекса, пишет РБК со ссылкой на сообщение министерства.

Правительство ежегодно утверждает перенос праздничных дней, которые выпадают на нерабочие дни, и общее количество рабочих и нерабочих дней в 2020 году не изменится.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)", — пояснили в министерстве.

Минтруд исходит из того, что такое понятие, как нерабочий праздничный день, имеет четкое законодательное определение, перечень праздников приведен в ТК, их состав не менялся, поэтому говорить о сокращении каникул некорректно.

Однако суммарная продолжительность выходных и праздничных дней, которые выпадают на конец декабря и начало января, будущей зимой будет короче, чем в предыдущие два года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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