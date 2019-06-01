Житель Алтая ограбил микрофинансовую организацию в Новосибирске

В Новосибирской области задержали ранее судимого за грабеж и кражу 45-летнего жителя Алтайского края, подозреваемого в совершении грабежа и разбойного нападения в Новосибирске, сообщает региональное МВД.

Установлено, что 27 мая около 19:30 в помещении офиса микрофинансовой организации, расположенной на Красном проспекте, мужчина под угрозой применения ножа похитил у сотрудника денежные средства в сумме более 59 тысяч рублей.

Ночью 24 мая в кафе быстрого питания, также расположенного на Красном проспекте, задержанный мужчина с применением насилия завладел денежными средствами у продавца в сумме 1800 рублей.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Разбой" и "Грабеж".

Мужчина дал признательные показания. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению других преступлений.