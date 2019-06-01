Четыре человека заразились клещевым энцефалитом в Алтайском крае

В Алтайском крае появились первые случаи заболеваний клещевым энцефалитом в 2019 году, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

В целом с 25 марта по 31 мая с жалобами на присасывание клещей обратились в поликлиники 5197 человек. Этот показатель ниже среднемноголетнего уровня на 10%.

У четырех жителей края подтвержден диагноз – клещевой энцефалит. Из них двое – дети до 14 лет. Все, кто заболел, не были привиты и не обращались в медучреждения сразу после присасывания клещей. Соответственно, иммуноглобулин вовремя не был введен.

Из общего числа людей, которые обратились по поводу присасывания клещей в медучреждения, детей до 14 лет – 1783. В Барнауле зарегистрировано 1,5 тыс. человек, пострадавших от клещей, в том числе 370 детей.

Снятых клещей отправляют в специальную лабораторию. Исследования показали, что в этом году энцефалитом были заражены 3,2% клещей, снятых с пациентов. В 11,5% был найден иксодовый клещевой боррелиоз. В регионе обработано от этих членистоногих 2028 га территорий. Всего будет обработано 2100 га. Это санатории, базы отдыха, турбазы и парки.