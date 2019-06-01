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Медведев заявил, что у СНГ есть будущее

, ИА "Амител"
Премьер отметил, что это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран
Медведев отметил, что СНГ – это все-таки реально работающий проект / Фото: 1-smol.ru

Медведев отметил, что СНГ – это все-таки реально работающий проект / Фото: 1-smol.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" заявил, что у СНГ, как объединения, есть будущее.

"Безусловно. Раньше обычно говорилось, это некая цивилизованная форма развода между бывшими республиками Советского Союза. Нет. Сегодня СНГ – при всех сложностях, издержках, нюансах – это все-таки реально работающий проект", – сказал Медведев.

Такими словами Медведев ответил на вопрос "есть ли будущее у объединения, в том числе с учетом решения Грузии и Украины не принимать участие в нем".

Медведев добавил, что, несмотря на имеющиеся сложности, было разработано и принято соглашение о свободной торговле.

"Всегда есть возможность отослать к тому документу, который странами или как минимум прорабатывался, или тем более был подписан, для того чтобы сказать: давайте мы, например, вопросы интеллектуальной собственности будем решать вот по такому законопроекту или по такому соглашению", – сказал премьер, подчеркнув, что заседания Совета глав правительств СНГ "это не церемониальные сборы".

Накануне Дмитрий Медведев вернулся с щенком алабая со встречи глав правительств СНГ, прошедшей в столице Туркменистана. Собаку ему подарил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.06.2019 20:42
- гость -

Чем бы не заниматься, лишь бы не работать - вот его кредо.

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