Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провел исследование уровня дохода населения и пришел к неожиданным выводам, сообщает газета "Известия".

18,3% опрошенных, представляющие различные социально-демографические группы, пожаловались, что их зарплата в 2019 году снизилась.

О повышении оплаты труда рассказали 19,2% респондентов из 1,6 тысячи опрошенных работающих россиян.

Наибольшее же количество людей – 62,5% – за год не почувствовало никаких изменений в своем ежемесячном доходе.

Это немного разнится со сведениями Росстата, который подсчитал, что средняя зарплата населения в марте 2019 года выросла на 9,4% в сравнении с 2018-м, достигнув 46,3 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что одно не исключает другое: Росстат основывается на официальных данных, а РАНХиГС – на словах людей из выборки.