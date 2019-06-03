Владимир Машков приехал в Новокузнецк, чтобы посмотреть на свой портрет, который создали на фасаде дома. Открытие необычного арт-объекта прошло 3 июня.

Машков высоко оценил работу барнаульского художника Евгения Алёхина, которому потребовалось всего 10 дней, чтобы выполнить масштабную 10-метровую фреску, пишет "Газета Кемерово".

"Дорогие земляки, я ошеломлен. Это большой аванс, большая гордость быть с вами с утра до ночи", – признался артист.

Портрет Машкова появился рядом с другим граффити: летом 2018-го на фасаде дома по улице Кирова, 17 все тот же барнаулец Евгений Алёхин нарисовал Владимира Высоцкого.

Машков отметил, что это большая честь – соседство с величайшим российским актером и поэтом. И пошутил про свой портрет.

"Пусть повисит немножко, потом закрасите и сделаете что-то более ценное", – сказал артист.

Напомним, портреты известных людей появляются в Новокузнецке в рамках ежегодного фестиваля "Неделя уличного искусства". За последние четыре года фасады домов украсили граффити – портреты писателя Федора Достоевского, поэта Владимира Маяковского, металлурга Ивана Бардина и любимого многими поколениями барда Владимира Высоцкого.

Отметим, что Владимир Машков, хотя и родился в Туле, долгое время прожил в Новокузнецке, куда переехала его семья. В 2010 году Владимир Машков получил звание "Почетный гражданин Кемеровской области".