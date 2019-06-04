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Даже школьники из Косихи: власти Алтая насчитали миллион липовых туристов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В очередной раз у отрасли возникает вопрос к методологии подсчета туристов, приезжающих на Алтай
Фото: 'АлтайВизит'

Фото: "АлтайВизит"

Методология расчета туристического потока в Алтайский край не совершенна и учитывает даже школьников, которые приезжают из муниципалитетов на новогодние елки. Об этом журналистам сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, отвечая на вопрос журналистов, сколько туристов посетят наш регион в 2019 году.

Говоря о подсчете турпотока, он сообщил, что сегодня не существует методологии, которая считает количество туристов. Сегодня фактически им может являться каждый житель Алтайского края, который купил билет на автобус или поезд без цели заработка. Такими же "туристами" являются все люди, которые приезжают на Алтай из соседних регионов.

"Даже школьники из Косихи, приехавшие на новогоднюю елку в Барнаул, условно тоже записываются у нас в туристы. Мы для себя пытались разделить въездной, выездной, экскурсионный туризм. Если брать такую методологию, то в этом году у нас будет 2 миллиона 140 тысяч туристов. Но если мы говорим о реальных туристах, то их на самом деле 1 миллион 4 тысячи человек. Это те, кто въезжают к нам и не являются экскурсантами", – добавил чиновник.

По словам куратора отрасли, сегодня необходимо говорить о качестве туристов, откуда они приехали и что от их отдыха получил краевой бюджет.

"Бесконечно турпоток увеличиваться не может. Наша природа не рассчитана на столь высокую антропогенную нагрузку. Все эти моменты нужно учитывать. Упорство должно делаться не столько на количественные, сколько на качественные показатели. Такие гости, как китайские массовые туристы в Иркутской области, нам не нужны. Вытоптали все, что только возможно. А в бюджете области от них ничего. Выручка оседает в других карманах", – добавил Евгений Дешевых.

По его словам, турпоток должен расти одновременно с улучшением инфраструктуры, строительством отелей, гостиниц, баз отдыха. Дешевых предложил сделать комплексный анализ, сколько вообще наш регион может одновременно принять гостей, чтобы они не навредили природе Алтая.

Отметим, что по итогам 2018 года в Алтайский край приехало более 2 миллионов туристов. По этому показателю наш край традиционно в лидерах среди регионов страны.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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