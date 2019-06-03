Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности продолжить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщает РИА Новости.

Представлять позицию Киева на переговорах вновь доверено 80-летнему второму президенту страны Леониду Кучме, который представит "конкретные предложения".

При этом Зеленский уже заявил о готовности приостановить войну на время сбора урожая.

В то же самое время он подчеркнул, что перемирие совсем не означает "торговлю суверенитетом и территорией Украины".