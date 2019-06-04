Труба, а не дорога: в РЖД объяснили причины закрытия тоннеля в Бийске

Причины закрытия тоннеля в Бийске, который местные использовали для проезда с ул. Угольной на ул. Трофимова, объяснили в Службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".

"Искусственное сооружение под железнодорожными путями в городе Бийске создавалось как водопропускная труба и предназначено для пропуска паводковых и ливневых вод. Оно не является санкционированным местом для проезда автомобильного и иных видов транспорта", – говорится в сообщении.

В РЖД пояснили, что после ремонта проезд через тоннель будет закрыт, а горожане могут воспользоваться путепроводом, который расположен в непосредственной близости от водопропускной трубы.

Напомним, проезд по тоннелю закрыли 3 июня. Как сообщил "Бийский рабочий", в 2018 году здесь произошло ЧП: на машину упал кусок бетона. Когда начали разбираться, кто отвечает за содержание тоннеля, выяснилось, что сооружение принадлежит железной дороге, а в реестре городских дорог оно не значится.