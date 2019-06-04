Проходной двор: на Алтае в здании детского сада открыли почту

Филиал "Почты России" открыли в здании детского сада в с. Васильчуки Ключевского района Алтайского края. Местные жители пожаловались на "проходной двор" в приемную депутата Госдумы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева.

По словам обеспокоенных родителей, почта переехала в здание детского сада в апреле 2019 года, ремонт в помещении вели даже во время тихого часа. Отдельный вход для клиентов почты не обеспечили, поэтому жители села беспрепятственно ходят по детскому саду и отдыхают на детской площадке во дворе.

Глава Ключевского района Денис Леснов в ответе на депутатский запрос прокомментировал, что все неудобства временные. Летом детский сад закроют на ремонт, в это же время на новой территории "Почты России" появится ограждение.

По мнению председателя Совета местного отделения партии в Ключевском районе Натальи Лебедевой, принимать меры следует незамедлительно.

"При таких условиях пребывания детей каждую минуту с ними может случиться непоправимая беда. Тем более, что село Васильчуки – это приграничная территория. Рядом лес", – сказала она.

Еще один запрос Александр Терентьев направил районному прокурору Сергею Кремеру.