Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк в своем докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций" заявил о рекордном росте экономике России в 2018 году, пишут "Известия".

За прошлый год российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3% благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта и реализации нескольких крупных энергетических проектов, а также проведению чемпионата мира по футболу.

При этом, согласно прогнозам ВБ, эксперты понизили апрельский прогноз с 1,4 до 1,2% по росту российской экономики, что вызвано снижением объемов добычи нефти и жесткой валютной политикой, а также увеличением НДС в начале года.

Также был снижен прогноз по росту мировой экономики по итогам 2019 года с 3 до 2,6%, а по итогам 2020 года до 2,7%. Причинами называются создание торговых барьеров и резкий спад в экономике ведущих стран мира.

В декабре прошлого года Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик по версии агентства Bloomberg. Отмечалось, что Россия опередила Китай, а первое место заняла Малайзия. Эксперты объяснили положительную динамику ускорением роста ВВП, которое происходит, несмотря на санкции со стороны Евросоюза и США.