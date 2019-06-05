Среда, 5 Июнь, 09:10

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,16
€ 73,42
Обь
391см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

, ИА "Амител"
За прошлый год российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3%
Ранее Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик / Фото: mospravda.ru

Ранее Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик / Фото: mospravda.ru

Всемирный банк в своем докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций" заявил о рекордном росте экономике России в 2018 году, пишут "Известия".

За прошлый год российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3% благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта и реализации нескольких крупных энергетических проектов, а также проведению чемпионата мира по футболу.

При этом, согласно прогнозам ВБ, эксперты понизили апрельский прогноз с 1,4 до 1,2% по росту российской экономики, что вызвано снижением объемов добычи нефти и жесткой валютной политикой, а также увеличением НДС в начале года.

Также был снижен прогноз по росту мировой экономики по итогам 2019 года с 3 до 2,6%, а по итогам 2020 года до 2,7%. Причинами называются создание торговых барьеров и резкий спад в экономике ведущих стран мира.

В декабре прошлого года Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик по версии агентства Bloomberg. Отмечалось, что Россия опередила Китай, а первое место заняла Малайзия. Эксперты объяснили положительную динамику ускорением роста ВВП, которое происходит, несмотря на санкции со стороны Евросоюза и США.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

5.06.2019 08:50
- гость -

И Всемирный банк врёт и Блумберга врёт,такого просто не может быть.
Слава Украине!

0  0
5.06.2019 08:53
dirserver

Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена.

0  0
5.06.2019 08:59
- гость -

5.06.2019 08:53
dirserve!

А как же иначе? Как назовешь корабль, та и будет плавать.

0  0
5.06.2019 09:02
- гость -

рейтинг Путина растет, экономика растет, ракеты строятся - что еще для счастья нужно?

0  0
5.06.2019 09:08
- гость -

а также проведению чемпионата мира по футболу

Уже в открытую начали троллить))

0  0
5.06.2019 09:09
- гость -

Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена.
--------------------------------------------------
Всемирный банк наш!Блумберг наш!Примите поздравления.

0  0
5.06.2019 09:09
- гость -

да ладно - кто в это верит???

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
09:10
Барнаульский депутат-справедливоросс Егор Бащников добровольно сдал мандат 0
09:02
В Майминском районе пройдет концерт алтайского "Ленинграда" 1
08:51
Бийские школьницы поиздевались над сверстницей и заставили ее пить из лужи 1
08:39
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России 7
08:24
Туризм без барьеров: как АТР-проект помог открыть мир людям с инвалидностью 0
08:04
От чего зависит размер пенсии по старости 2
07:45
Вижу возможности для роста: как студентка из Кузбасса приехала работать на Алтай 4
07:22
Как проверить исправность автокондиционера: инфографика 0
07:07
Каким будет урожай огурцов: приметы на 5 июня в День Левона-конопляника 0
06:44
Пляж на дому: фотографии людей, которым все равно, где загорать 0
06:29
Пиковая нагрузка: БГЭС предлагает клиентам активнее использовать онлайн-сервисы 1
06:17
Забирай свое: как получить налоговую льготу 0
06:01
Ура, жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 июня 0
05:56
Глава Китая назвал Путина самым близким и надежным другом 5
04:16
Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и попал в больницу 1
03:36
Лавров назвал один из приоритетов внешней политики России 0
02:58
Матвиенко заявила о наступлении на все, что связано с Россией 4
01:27
Медики выяснили, почему эволюция не превратила людей в диабетиков 0
00:59
Ученые раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле 0
23:57
Тайгу вырубают в Алтайском крае под видом борьбы с насекомыми 7
23:27
Россиянин пытался зарезать человека в центре столицы Норвегии 0
23:07
Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией 2
22:51
Сарик Андреасян поддержал блогера BadComedian 0
22:29
Алтайский рецидивист получил 15 лет за убийство экс-супруги табуретом 1
22:17
Юлию Началову потребовали причислить к лику святых 4
21:57
"Надо посмотреть": Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске 0
21:37
Сборщики ягод на Алтае избили сельчан и попытались угнать автомобиль 2
21:19
АлтГУ занял 50-е место в рейтинге лучших вузов России по версии RAEX 0
20:58
Опубликовано видео с места убийства директора ТЦ в Подмосковье 0
20:45
Галкин рассказал, как после беседы с Масляковым его перестали звать в жюри КВН 0
20:32
Люди с шизофренией есть среди ближайшего окружения 20% россиян 1
19:49
Власти Екатеринбурга отказали в проведении пикета против храма на месте сквера 0
19:12
АЗС "Роснефть" оцепили в Барнауле из-за подозрительного "чемодана" 3
18:58
Медведев утвердил госпрограмму по развитию села до 2025 года за 2,3 трлн рублей 0
18:02
Истории АТР: почему девушек-волонтеров стали называть "волонкисы" 1
17:58
Самые высокооплачиваемые сферы труда назвал Росстат 1
17:40
Резидентов в Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор ищут на Алтае 0
17:28
Дело о краже моста возбудили в Мурманской области 0
17:04
Мария Бутина должна своим адвокатам 43 млн рублей 7
16:54
Рубцовчанин снялся в новом клипе Ольги Бузовой 1
16:40
Вперед за романтикой: почему движение студенческих отрядов набирает обороты 5
16:28
Задержаны подозреваемые в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье 7
16:16
Проходной двор: на Алтае в здании детского сада открыли почту 0
16:02
"Не надо стыдиться": Лавров о праздновании Дня Победы и русофобии в России 2
15:56
Опрос в интернете закончился для девушки из Барнаула потерей денег 4
15:41
День России в Барнауле отметят концертом местных артистов и вручением паспортов 1
15:33
Плесень и кишечную палочку нашло Роскачество в пакетированном чае 8
15:29
Мерилин Монро своего времени: фотографии великолепной Анджелины Джоли 0
15:19
Тест: весь в себе или душа компании – кем являешься ты 0
15:01
Труба, а не дорога: в РЖД объяснили причины закрытия тоннеля в Бийске 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.