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Медики посоветовали россиянам в жару есть рыбу вместо мяса

, ИА "Амител"
Супы также прекрасно утоляют и жажду, и голод, причем в летний зной на столе обязательно должны быть холодные супы
Жирные мясные блюда следует исключить в жару, и заменить на нежирные сорта птицы и рыбы / Фото: shmel.house

Жирные мясные блюда следует исключить в жару, и заменить на нежирные сорта птицы и рыбы / Фото: shmel.house

Медики напомнили, что жара может негативно повлиять на здоровье человека и нужно пить много жидкости, а вместо мяса есть рыбу, чтобы уменьшить риски, сообщает РИА "Новости".

Врачи рассказали, что в жаркие дни нужно выпивать не менее трех литров жидкости. Желательно, чтобы это был белый или зеленый горячий чай. Такие напитки позволят компенсировать потерю жидкости и охладить организм.

В жару можно смело утолять жажду айраном или кефиром, а также квасом. Однако в случае кваса следует приобретать не сладкие, а кислые сорта. Важно, чтобы энергетическая ценность не превышала 20 калорий на 100 грамм напитка.

Наиболее оптимальным напитком летом диетологи считают воду. Они рекомендуют выпивать по стакану каждые 45-60 минут. А вот от кофе, сладких соков и газировки следует отказаться.

Супы также прекрасно утоляют и жажду, и голод. В летний зной на столе обязательно должны быть холодные супы: гаспачо, зеленый борщ, окрошка. Отказываться от употребления соли – миф. Однако лучше употреблять спортивные солевые растворы, чтобы восстановить баланс в организме. Жирные мясные блюда следует исключить, им следует предпочесть нежирные сорта птицы и рыбы.

Ранее Роструд напомнил, что длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.06.2019 12:58
- гость -

А какую рыбу - форель, семгу, стерлядь?!

0  0
5.06.2019 13:00
- гость -

карась подойдет?

0  0
5.06.2019 13:09
- гость -

хорошо сытому советы раздавать
пойду гречу заварю

0  0
5.06.2019 13:11
- гость -

мойвы прикупить что ли

0  0
5.06.2019 13:23
Митенька ржевский

Конечно в жару надо есть рыбу. Помогать её побыстрее реализовывать, а то хранить её при -18 дороговато, а мясо ещё похрюкает...

0  0
5.06.2019 13:30
- гость -

холодная пища плохо усваивается. ловите расстройства, запоры, гастриты и язвы. Советчики, хреновы.

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