5 июня 2019 года на VII ежегодном форуме вузов "Глобальная конкурентоспособность" опубликована полная версия рейтинга топ-100 лучших вузов России агентства RAEX*. В рейтинг вошли только два вуза Алтайского края: опорный Алтайский государственный университет – 50-е место, и Алтайский государственный технический университет – 94-е место.
В полной версии рейтинга лучших вузов России в сфере информационных технологий АлтГУ так и остался единственным представителем Алтайского края, заняв 41-е место.
*АЭйИЭкс – прим.ред.
Комментарии
ну и чем тут гордиться? это же позорище полное
АГУ честно говоря слабый, знаю лично студентку закончившую факультет Охрана труда с красным дипломом, знания которой так скудны и нище что вызывает чувство стыда за него. Политех выдает специалистов выше классом на порядок. Даже сравнивая сколько времени тратят на подготовку студенты того и другого ВУЗа можно сделать вывод. И этот пиар ВУЗа продолжается до сих пор, может там для продвижения подкупается все и вся?
ага полутех "выше" потому он на 92 месте, а по ИТ вообще не попал в рейтинг )