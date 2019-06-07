Жительница алтайского города Новоалтайска пойдет под суд за оскорбление сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
"По данным следствия, в середине апреля 2019 года сотрудниками вневедомственной охраны войск национальной гвардии в отдел полиции по Новоалтайску доставлена находящаяся в состоянии алкогольного опьянения местная жительница за совершение административного правонарушения – мелкого хулиганства и неповиновение представителю власти. Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, женщина в присутствии свидетелей стала высказывать в отношении сотрудника Росгвардии оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань, тем самым публично унизив честь и достоинство должностного лица", – сказано в релизе ведомства.
В отношении 44-летней женщины было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей"). Это деяние карается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года.
Женщина свою вину признала и раскаялась. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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