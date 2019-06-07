Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на перестрелку рядом с поселком Новолуганское Донецкой области, где под огнем ополченцев погибли двое военнослужащих, а восемь – получили ранения.
"Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией", – цитирует Зеленского РБК.
Украинский лидер выразил надежду, что Россия восстановит контроль и управление "над своими наемниками". Киев настаивает на прекращении огня, подчеркнул глава государства.
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