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Месяц на МКС обойдется космическому туристу в $59 миллионов

, ИА "Амител"
В НАСА пояснили, что пока не планируют вовлечение туристов в работу по техобслуживанию МКС
День на орбите будет обходится в 35 тысяч долларов за ночь / Фото: redbod.ru

День на орбите будет обходится в 35 тысяч долларов за ночь / Фото: redbod.ru

Полет и месячное пребывание на Международной космической станции частного туриста может стоить более 59 млн долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на финансового директора НАСА Джеффа Девита.

НАСА в пятницу, 7 июня, объявило о расширении использования МКС коммерческими компаниями, в том числе об открытии орбитальной станции для комического туризма, производства и маркетинга. С 2020 года агентство планирует ежегодно отправлять на станцию две краткосрочные туристических миссии.

"Сейчас мы платим около 80 миллионов долларов за кресло для нашего астронавта за рейс… (С возобновлением полетов на американских кораблях) цена снизится до 58 миллионов долларов. Теоретически, я предполагаю, это то, что будут платить частные туристы за доставку", — сказал Девит.

При этом он уточнил, что конечную цену будет устанавливать компания-владелец космического корабля.

Девит добавил, что за пребывание на орбите, в том числе питание и пользование системами жизнеобеспечения, турист будет платить уже НАСА: "Грубо говоря, это обходится в 35 тысяч долларов за ночь (около 1 миллиона за месяц)".

В НАСА также пояснили, что пока не планируют вовлечение туристов в работу по техническому обслуживанию МКС, такие задачи по-прежнему останутся за экипажем.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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