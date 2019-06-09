Пьяный полицейский протаранил три легковушки в Дагестане

МВД проведет проверку после ДТП с участием сотрудника полиции, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на три автомобиля в Дагестане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Ранее в Сети появилось видео, на котором полицейский устроил массовое ДТП в Дербенте. Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 июня.
"Сотрудник ППС города Дербента, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП с участием трех припаркованных автомобилей. Информация о наезде на пешехода не соответствует действительности", — отметили в МВД.
По результатам проведенного освидетельствования в крови у водителя обнаружено 0,94 промилле алкоголя.
"Руководством МВД Дагестана назначена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. На данный момент уже подготовлен приказ об увольнении 31-летнего сотрудника полиции из ОВД по отрицательным мотивам", — сообщили в ведомстве.
Также по результатам проверки будет принято решение о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, отмечает ведомство.
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